Inician las Semanas Musicales de Frutillar ante más de 350 personas

Con más de 150 coros de la Región de Los Lagos, inició el concierto inaugural de uno de los eventos más relevantes de música clásica más importantes de Chile y Latinoamérica, las Semanas Musicales de Frutillar. El estreno estuvo a cargo de la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea de Chile, dirigida por Fabrizzio De Negri, quien condujo a más de un centenar y medio de músicos, ante un Teatro Diego Rivera completamente lleno, con más de 350 asistentes. El evento está siendo transmitido por Radio Universidad de Chile en sus distintas plataformas.

Este concierto dio continuidad a la alianza colaborativa entre la organización de las Semanas Musicales de Frutillar y la Corporación Cultural de Puerto Montt (CCPM), que nuevamente asumió el rol de sede para las presentaciones de extensión, facilitando el acceso gratuito de la comunidad a espectáculos de alto nivel, en el marco de una temporada que se encamina a celebrar los 58 años de trayectoria del festival.

Paralelamente, se inauguró la exposición del artista Rubén Schneider, Premio Regional de Artes, con una muestra pictórica que explora la identidad y el paisaje, y que permanecerá abierta al público durante toda la temporada, ampliando la experiencia artística más allá de la música.

Asimismo, se abrió al público una muestra dedicada a Margot Duhalde, pionera de la aviación hispanoamericana, que pone en valor su legado histórico y su aporte a la memoria patrimonial del país, y que estará disponible durante toda la temporada.

Mario Barrientos, director ejecutivo interino de la Corporación Cultural de Puerto Montt, valoró la continuidad de este trabajo conjunto, subrayando su impacto en la democratización del acceso a la cultura. “Para nosotros es un orgullo y una responsabilidad ser, una vez más, el escenario que acoge las extensiones de las Semanas Musicales. Que este ciclo se inicie con la Banda Sinfónica de la FACH en nuestra casa ratifica la calidad de la programación y refuerza nuestro compromiso de descentralizar el acceso a la cultura de excelencia”, señaló.

La presidenta de la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar, Karina Glasinovic, destacó el alcance de esta nueva versión, que reunirá a más de 700 músicos, convocará a cerca de 12 mil espectadores y ofrecerá 18 conciertos en el Teatro del Lago, además de 10 conciertos gratuitos de Extensión en diversas localidades de la región hasta su día de cierre, el 4 de febrero. Además, subrayó que la programación ha sido pensada para emocionar y convocar a un amplio público.

Desde el ámbito regional, el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana Tirachini, valoró el aporte de las Semanas Musicales como una iniciativa cultural que forma parte de la identidad de la región, mientras que el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi Valenzuela, relevó su impacto en el acceso cultural, la formación de audiencias y el orgullo local. En tanto, el comandante Máximo Venegas Raggio, en representación de la Fuerza Aérea de Chile, destacó el carácter patrimonial y el prestigio alcanzado por el festival a lo largo de su historia.

El programa consideró obras de Ludwig van Beethoven, Giuseppe Verdi y Edward Elgar, compositores fundamentales del repertorio occidental, cuyas creaciones representan distintos momentos y tradiciones de la música europea, integrando lenguaje sinfónico y coral en una presentación de alto nivel artístico.

Con esta apertura, las Semanas Musicales de Frutillar inician una temporada que combina excelencia artística, diversidad de lenguajes y un compromiso sostenido con la cultura como espacio de encuentro, identidad y proyección futura.

Como Radio Universidad de Chile, entrevistamos a la directora de de la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar, Harriet Eeles y a la gerenta general de la Corporación María Isabel Helmke. Además, estamos transmitiendo por nuestra señal 102.5 FM los conciertos, a las 15:00 y a las 23:00 horas.

