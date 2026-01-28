Kast tras encuentro con Lula: "Nos interesa que a ambas naciones les vaya muy bien"

El presidente electo, José Antonio Kast, se reunió anoche con el líder brasileño, Luiz Ignácio “Lula” da Silva, en un encuentro que se extendió por más de dos horas y que busca reforzar las relaciones entre ambos países, más allá de las diferencias ideológicas entre los mandatarios.

“Ha sido una muy buena reunión bilateral donde estuvo el presidente Lula con sus ministros. Yo pude estar acompañado por los ministros de Seguridad (Trinidad Steinert); de Relaciones Exteriores (Francisco Pérez Mackenna); y la ministra de Energía (Ximena Rincón)”, detalló Kast tras la cita que se dio en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se realiza en Panamá.

El presidente electo aseguró que continuarán las reuniones, pues lo secretarios de Estado brasileños y chilenos “intercambiaron sus contactos para seguir conversando sobre los temas que nos interesan como nación”.

Entre los temas tratados, Kast destacó “todo lo que son los corredores de integración que se están avanzando y hay uno que está bastante avanzado, como es el corredor -que nosotros denominamos- Capricornio, que va a potenciar sobre todo lo que son las relaciones comerciales”.

“También hablamos mucho de energía renovable. Ahí la ministra de Energía pudo explicarle todo lo que nosotros estábamos haciendo y cómo poder integrar el tema de energía entre los distintos países, y también concordar en que esta es una relación de Estados”, agregó

El presidente electo remarcó: “Más allá de diferencias ideológicas que pueden haber existido cuando uno ejerce una candidatura, es distinto cuando uno representa a un país. Cada uno se instala en su país y busca lo mejor para sus compatriotas”.

“Por eso luzco con orgullo hoy la bandera de Brasil, porque yo también le puedo entregar la bandera de Chile al presidente Lula, reflejando lo que nos interesa: que a ambas naciones les vaya muy bien, que a Latinoamérica le vaya bien”, expresó.

A juicio de Kast, “eso trasciende cualquier diferencia política o ideológica que podemos tener, porque lo que nos mueve a todos es mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas”. “También hablamos mucho de la seguridad”, acotó.

El republicano puso énfasis en que “hoy hay una amenaza a todas nuestras naciones por el crimen organizado y eso es algo que tiene que trabajarse en conjunto”. “Nosotros no sacamos nada en combatir el crimen organizado, si en otras naciones tienen alguna facilidad para generar sus actos delictivos”, sostuvo.

De acuerdo a Kast, la reunión con Lula, “refleja un estilo de Gobierno que nosotros queremos impulsar, que es de unidad”. “Así como potenciamos la unidad nacional en temas legislativos, en unidad de un gabinete amplio, también buscamos la unidad latinoamericana desde el punto de vista de la calidad vida de las personas”, planteó.