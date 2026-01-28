Semanas Musicales de Frutillar: Orquesta y Coro Sinfónico de la U. de Concepción serán protagonistas de la Gala Nestlé

La Orquesta Sinfónica y el Coro Sinfónico de la Universidad de Concepción regresan por segundo año consecutivo a la Gala Nestlé de las Semanas Musicales de Frutillar, en su 58ª versión, con un concierto que propone un viaje por leyendas, mitos y danzas de gran potencia expresiva. La presentación se realizará el viernes 30 de enero, a las 19:30 horas, en el Espacio Tronador del Teatro del Lago.

En esta ocasión, los elencos interpretarán el programa “Scheherazade: mitos y danzas”, que reúne tres obras emblemáticas del repertorio sinfónico: “Danzas polovtsianas”, extraídas de “El príncipe Ígor” de Alexander Borodin; “El amor brujo” de Manuel de Falla; y “Scheherazade” de Nikolái Rimski-Kórsakov. La dirección musical estará a cargo del director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica UdeC, Luis Toro Araya.

“Las “Danzas Polovtsianas”, extraídas de la ópera “El príncipe Igor” de Borodin, evocan la intensidad ritual y el exotismo de un pueblo guerrero. En “El amor brujo”, Falla nos sumergirá en una Andalucía profunda, donde el amor, la muerte y lo sobrenatural se entrelazan en un hechizo sonoro. Y el cierre del programa con Scheherazade de Rimski-Kórsakov, será un tapiz sinfónico deslumbrante que convierte en música la magia de Las mil y una noches. Un concierto donde la mitología y la danza se funden en pura evocación orquestal”, explica el maestro Luis Toro Araya.

El concierto contará además con la participación especial de la cantaora sevillana Lydia Martin en “El amor brujo”, aportando el sello vocal y expresivo característico de esta obra fundamental del repertorio español, cuya presentación se enmarca además en la conmemoración de los 150 años del natalicio de Manuel de Falla, uno de los compositores más influyentes del siglo XX.

Con 73 años de existencia, la Orquesta Sinfónica de la U. de Concepción, que para esta presentación estará conformada por 69 músicos, contará con la participación de su concertino Freddy Varela, quien actualmente se desempeña también como concertino de la Orquesta Estable del Teatro Colón.

Karina Glasinovic, presidenta de Semanas Musicales de Frutillar, destacó: “Nos alegra profundamente volver a recibir a la Orquesta y Coro Sinfónico de la Universidad de Concepción, elencos fundamentales en la historia musical de nuestro país. En esta ocasión presentarán un concierto de gran fuerza expresiva, bajo la dirección de Luis Toro Araya, que reúne obras emblemáticas del repertorio sinfónico y coral”.

“La participación de la cantaora española Lydia Martin aporta una dimensión especial al programa, enriqueciendo el diálogo entre tradición, relato y movimiento. Este re-encuentro reafirma el valor de los vínculos históricos entre nuestras instituciones y la vocación de las Semanas Musicales por ofrecer al público experiencias artísticas de alto nivel y profunda calidad expresiva”, agregó.

En tanto, Eduardo Díaz Rodríguez, director ejecutivo de la Corporación Cultural de la U. de Concepción, señaló: “La invitación a participar en uno de los festivales más relevantes del país, da cuenta del posicionamiento y la contribución sostenida de nuestra institución al desarrollo cultural nacional. Desde Concepción y la Región del Biobío, impulsamos un proyecto artístico con impacto en la formación, la creación musical y la puesta en valor del patrimonio sinfónico y coral”.

“Esta presencia en un escenario de alta relevancia representa un reconocimiento al trabajo realizado y, al mismo tiempo, una responsabilidad institucional con la proyección cultural de Chile desde el sur del país”, sumó Díaz.

La Gala Nestlé es uno de los conciertos más esperados de Semanas Musicales, e invita a vivir una experiencia donde la música se convierte en relato, movimiento y emoción, conectando tradiciones culturales diversas a través del lenguaje sinfónico.

La agrupación se presenta luego de ofrecer el mismo programa en el Teatro Universidad de Concepción el pasado viernes 23 de enero, en un Concierto Solidario en beneficio a las víctimas de la catástrofe ocurrida por los incendios en la región del Ñuble y Biobío.

Las entradas para el concierto del 30 de enero en Semanas Musicales ya se encuentran disponibles en Ticketpro y en boletería del Teatro del Lago.