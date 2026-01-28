Trinidad Steinert descarta replicar modelo Bukele: “No se trata de cortar y pegar"

La futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió a la posibilidad de incorporar en Chile elementos del modelo penitenciario de El Salvador, en el marco del próximo viaje del presidente electo José Antonio Kast a ese país. La autoridad designada marcó distancia de cualquier intento de replicar mecánicamente la experiencia salvadoreña y subrayó la importancia de considerar el marco institucional chileno.

En ese sentido, Steinert afirmó que “No se trata de cortar y pegar”, enfatizando que el análisis del gobierno entrante apunta a evaluar distintas experiencias internacionales para adaptar aquellas prácticas que puedan ser útiles en el contexto nacional. “Nosotros estamos viendo y analizando distintas realidades, la idea es llevar a Chile lo mejor de cada una de estas realidades que se han visto en distintos países, respetando el Estado de Derecho de nuestro país“, agregó.

La futura ministra acompañó a Kast en su gira por Centroamérica y el Caribe, donde se abordaron políticas de seguridad pública y sistemas penitenciarios. Según explicó el presidente electo, uno de los objetivos del viaje a El Salvador es profundizar ese intercambio con autoridades locales. “Sería muy importante para nosotros que la ministra de Seguridad también pueda conversar con el ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador (Gustavo Villatoro) y conocer cómo se ha ido desarrollando la política carcelaria en el país”, señaló.

El viaje de Kast a El Salvador, inicialmente programado para comienzos de semana, fue postergado por condiciones climáticas y se concretará durante la noche de este martes. Para el viernes se contempla una agenda de actividades oficiales, entre ellas una reunión con el presidente Nayib Bukele.

Además, desde el equipo del mandatario electo confirmaron que la comitiva visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), con el fin de conocer en terreno el funcionamiento del complejo penitenciario y las políticas de seguridad impulsadas por el gobierno salvadoreño.