Ante pronóstico de precipitaciones: activan plan de albergues para damnificados en Biobío

Ante el pronóstico de precipitaciones que comenzarían este viernes y se extenderían hasta el próximo lunes, el Gobierno activó un plan de traslado a albergues para los damnificados por los incendios forestales en la Región del Biobío.

Tras la alerta emitida por la Meteorología de la Armada, el Ejecutivo coordinó el traslado de afectados en las comunas de Penco, Lirquén, Punta de Parra, Concepción y Florida. Se estima que las precipitaciones alcancen hasta 35 milímetros en el litoral y 40 en la cordillera de la costa, acompañadas de tormentas eléctricas.

Una de las localidades más afectadas fue Lirquén, en la comuna de Penco, donde el 80% de las viviendas fueron consumidas por el fuego, dejando a cientos de personas sin techo. Su alcalde, Rodrigo Vera, declaró que debido a las próximas lluvias “estamos habilitando más albergues, además de fortalecer los planes de patrullaje en los sectores”.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, detalló las ayudas estatales para la catástrofe, que incluyen un bono de 700 mil pesos para viviendas medianamente dañadas y 1 millón 500 mil para las más afectadas. Elizalde enfatizó que se avanza hacia una etapa de habitabilidad transitoria, que en algunos casos incluirá la instalación de casas de emergencia. Debido a las distintas realidades de los afectados, no todos recibirán estas viviendas temporales, pero accederán a otros apoyos estatales.

La Municipalidad de Penco cuenta con capacidad para albergar a 400 personas adicionales, distribuidas en cuatro recintos distintos. En total, los albergues pueden acoger a 780 personas, con cuatro raciones diarias de alimentos, resguardo de seguridad y presencia de equipos del Cesfam y el Ministerio de Salud.

La directora general del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, llamó a estar atentos a problemas derivados de las lluvias, como deslizamientos de tierra y escorrentías.

Por su parte, el director regional de Senapred, Alejandro Sandoval, hizo un llamado especial a los afectados de Concepción, Penco y Tomé para que concurran a los albergues. “No se expongan a riesgos innecesarios, tales como remoción en masa, las fuertes lluvias y la probable caída de rayos (…) estar preparados es tarea de todos y todas”, destacó.