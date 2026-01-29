Boric firma decretos que crean Red de Salares Protegidos de Atacama: "Un paso fundamental en la Estrategia Nacional del Litio"

Este jueves 29 de enero, el Presidente Gabriel Boric dio inicio a su gira de trabajo por las regiones de Atacama y Antofagasta desde la comuna de Diego de Almagro, encabezando la ceremonia de firma de decretos que crea la Red de Salares Protegidos, Región de Atacama.

En compañía de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas; la subsecretaria de Minería, Suina Chahuán; el gobernador de la Región de Atacama, Miguel Vargas; el delegado presidencial regional, Rodrigo Illanes; y el alcalde de Diego de Almagro, Mario Araya, entre otras autoridades locales, el Jefe de Estado concretó este compromiso anunciado tras la presentación de la Estrategia Nacional del Litio en abril de 2023: crear una política que delimite las áreas y lagunas protegidas en donde no se puedan instalar faenas.

En la ceremonia, el Mandatario destacó que “los pilares de la Estrategia Nacional del Litio fueron la producción del litio, el desarrollo científico y tecnológico y la conservación del medio ambiente. Esos tres pilares son complementarios, no se sostienen sin el otro”.

“Desde Diego de Almagro estamos dando un paso fundamental en la Estrategia Nacional del Litio, que está siendo reconocida a nivel mundial con la creación de esta red de salares y lagunas protegidas”, señaló el Presidente. Y agregó: “Desarrollo y cuidado del medio ambiente no son incompatibles”.

“Tenemos que trabajar en conjunto para que Chile crezca más y, a su vez, para que cuidemos de mejor manera nuestra naturaleza. Por eso, con este camino, vamos transitando con la Estrategia Nacional del Litio, creando más riqueza para Chile, en diálogo con los pueblos indígenas y las comunidades, cuidando el medio ambiente y pensando en las próximas generaciones de nuestro pueblo”.

La Red de Salares Protegidos en Diego de Almagro agrupa diez salares y lagunas altoandinas en seis nuevas figuras de conservación, incluyendo dos Reservas de Región Virgen, una categoría inédita en Chile.

Asimismo, comprende ecosistemas de alta pristinidad, inalterados y con bajas intervenciones y que se caracterizan por su alta biodiversidad: flamencos, vicuñas, pumas y guanacos, avifauna residente y migratoria, invertebrados y comunidades microbianas.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, enfatizó que “algunos creen que existe una contradicción entre el cuidado del medioambiente y el crecimiento económico, que debíamos elegir entre conservar o desarrollarnos. La Red de Salares Protegidos demuestra que esa dicotomía es falsa. Aquí estamos compatibilizando estrategias de desarrollo con el cuidado de una riqueza natural única en el mundo, integrando la protección ambiental en una política productiva de manera inédita”.

“Estamos asegurando la conservación de ecosistemas fundamentales no sólo para esta generación, sino también para las que vendrán. Ecosistemas frágiles, complejos, escasamente estudiados, pero de un valor incalculable para la ciencia, la biodiversidad y la resiliencia climática del país”, añadió la ministra Rojas.

En el marco de la gira, el Jefe de Estado visitará la comuna de Copiapó para inaugurar el Museo de Atacama. El viernes 30 de enero, en tanto, sostendrá un encuentro con comunidades del Consejo de Pueblos Atacameños en San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, y encabezará la ceremonia de Inauguración del Agua Potable Rural (APR) en Toconao.