Cámara aprueba proyectos de educación en última sesión antes del receso

La presión ejercida por organizaciones de docentes y parlamentarios oficialistas logró que, en la última jornada antes del receso legislativo, la Cámara de Diputados aprobara dos proyectos clave para el sistema educativo: la titularidad docente y el fortalecimiento de la Nueva Educación Pública (NEP).

El primero, que otorga estabilidad laboral a profesores contratados a plazo fijo bajo ciertos requisitos, fue aprobado con 119 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones —correspondientes a Johannes Kaiser, Cristián Labbé, Leonidas Romero y Cristóbal Urruticoechea—.

El segundo, orientado a reforzar la gestión de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), recibió respaldo unánime con 122 votos. La iniciativa contempla la reducción de trámites burocráticos, la creación de un fondo de infraestructura, la entrega de un bono de asignación de zona y la conformación del Consejo de Asistentes de la Educación.

Ambas propuestas no estaban inicialmente en tabla, pero fueron incorporadas tras la insistencia del oficialismo y de gremios docentes. Aunque el Partido Republicano se resistió a autorizar la votación, finalmente levantó la restricción, permitiendo que los proyectos fueran despachados a ley.

El efecto inmediato de esta aprobación es doble: por un lado, representa un triunfo político para el oficialismo en materia educativa; por otro, asegura avances concretos en estabilidad laboral y gestión del sistema público, con impacto directo en la comunidad escolar.