Congreso aprueba nueva normativa de inteligencia del Estado con foco en la ANI

La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Inteligencia del Estado, cerrando un trámite que se extendió por siete años.

Con su despacho, la nueva Ley de Inteligencia queda lista para ser promulgada, marcando un hito en la institucionalidad de seguridad del Estado y en la modernización de la ANI.

La iniciativa tuvo su origen en noviembre de 2018, cuando el entonces Presidente Sebastián Piñera envió el proyecto durante su segundo mandato. Tras quedar en pausa, la administración de Gabriel Boric reactivó su discusión en enero de 2023 mediante nuevas indicaciones, integrándola a la agenda de seguridad del Ejecutivo.

Este miércoles, la Cámara de Diputados revisó el informe de la comisión mixta y lo aprobó con 107 votos a favor y tres abstenciones.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, destacó el acuerdo alcanzado: “La comisión mixta hizo un esfuerzo para arribar a un acuerdo amplio para aprobar una ley moderna respecto al sistema de inteligencia que cumpla con todos los estándares democráticos y de derechos humanos”.

La normativa fortalece la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y regula el Sistema de Inteligencia del Estado, su institucionalidad, funcionamiento y mecanismos de control. Los organismos que lo integren deberán anticipar riesgos, amenazas y oportunidades, siempre sujetos a las instancias de fiscalización establecidas en la ley.

Entre las novedades figura la creación del Consejo Interministerial de Inteligencia, presidido por el ministro del Interior e integrado por los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Seguridad Pública.

Además, se amplían las funciones de la ANI en áreas como ciberseguridad, infraestructura crítica, acceso a datos específicos y acreditación de seguridad, junto con procedimientos especiales para la obtención de información.