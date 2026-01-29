Defensa de Vivanco acusa "camotera institucional": abogado dispara contra la Suprema, Fiscalía y Codelco

La tercera jornada de formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, estuvo marcada por las acusaciones de su defensor, Jorge Valladares, a la Fiscalía, a la Corte Suprema y a Codelco. El abogado apuntó a una supuesta “camotera institucional” en contra de la exjueza, sindicada como la protagonista de la trama Muñeca Bielorrusa del caso Audios.

Vivanco está detenida en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín desde el lunes, a la espera de la decisión sobre sus medidas cautelares. Mientras el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para la exministra, la defensa pidió medidas cautelares menos gravosas, argumentando que su estado de salud no es óptimo y que no existiría un riesgo de fuga.

El abogado Jorge Valladares desestimó las imputaciones en contra de su representada, que incluyen tres delitos de cohecho y uno de lavado de activos. Más allá de referirse a antecedentes concretos, el defensor optó por cuestionar el rol de las instituciones, partiendo por el Ministerio Público y los fiscales a cargo del caso, a quienes acusó de no estar siendo objetivos.

A lo anterior, el defensor agregó que: “Ambas decisiones institucionales, la del pleno de la Corte Suprema y la resolución que da inicio a la investigación del señor fiscal nacional (Ángel Valencia) toman como punto de partida lo que consta en recortes de prensa. Pero lo que nosotros decimos es: ¿Es posible que la investigación penal se inicie a partir de recortes de prensa? Ese es el punto, nada más, porque lo tradicional no es eso”.

Valladares también disparó contra la Corte Suprema, señalando que los antecedentes recopilados por la Comisión Ética del máximo tribunal, no pueden ser usados como pruebas en el juicio contra Vivanco. Esto último, atendiendo a la visión de la defensa de que durante ese proceso de investigación interna, se vulneraron derechos procesales.

“Además hay un punto adicional, en esta Comisión de Ética todos quienes no son ministros de la Corte Suprema se están jugando su trabajo y cada uno está salvando, perdonenme el chilenismo, su propio pellejo. Por lo tanto, cada declaración, cada dicho, está tamizado por esa expectativa razonable que tiene cada uno de verse desvinculado”, estimó.

Por otro parte, el defensor de Vivanco fue enfático en que la ex jueza no puede cargar con toda la responsabilidad de los fallos que favorecieron a la empresa bielorrusa Belaz Movitec, en su litigio con Codelco; ya que que también concurrieron con su voto otros ministros.

“Aquí lo que debería decir Codelco es que hubo torcida administración de justicia, no cohecho, porque en definitiva no es uno, sino que cinco ministros que participan. Es más, tendría la complicidad del prosecretario, la complicidad de la relatora y en general, de todos quienes de alguna manera tenían la obligación de denuncia”, aseguró.

El abogado tampoco tuvo palabras amables para Codelco. En concreto, indicó que la empresa estatal tiene “un poder oscuro”. “Pregunte, su señoría, a todos los proveedores de Codelco, cómo son maltratados económicamente por Codelco, que incluso muchos de ellos prefieren perder la rentabilidad de un contrato con tal de seguir respondiendo a los requerimientos de la empresa”, aseveró.

“Pareciera ser que aquí es Codelco quien no perdona y es Codelco quien en definitiva promueve toda esta persecución, porque perdió un juicio”, opinó.

La respuesta de Fiscalía y la declaración de Eduardo Lagos

Luego de la exposición de la defensa, tuvo su derecho a réplica la Fiscalía y los querellantes del caso: el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Organización de Trabajadores Judiciales y Codelco.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, respondió al planteamiento de que Vivanco solo era una de varios ministros que fallaron a favor de Belaz Movitec, argumentando que “de los otros cuatro ministros, no apareció en los antecedentes que estos tuvieran una amistad o interés en el caso”. “Esa es la diferencia con la imputada en cuestión”, aseveró.

Wittwer también se refirió a los cuestionamientos sobre la legitimidad de los antecedentes presentados. La representante del Ministerio Público defendió tanto lo recopilado por la Comisión de Ética de la Corte Suprema, como el testimonio del abogado de Belaz Movitec, Eduardo Lagos, que fue ampliamente citado durante la audiencia.

La persecutora reveló que fue la defensa de Lagos la que pidió declarar ante Fiscalía y que además, solicitó “un acuerdo de colaboración o cooperación con el Ministerio Público, acuerdo que efectivamente suscribimos”.

Wittwer detalló que el motivo por el que la declaración de Lagos no fue firmada por él, fue que quiso cambiar lo dicho en un primer día de interrogatorio. “Él quería introducir cambios en lo que había declarado. Eso generó una discrepancia y una discusión entre el señor Lagos y el abogado defensor. No significa que lo declarado por él, que por cierto se negó a firmar, no fuera cierto por el declarado”, remarcó.

“Si bien esta declaración no ha sido firmada, tampoco él ha desconocido este acuerdo de colaboración”, insistió Wittwer.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.