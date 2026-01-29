Diputada Fries (FA) y quiebre oficialista por Ley Nain-Retamal: "Hay responsabilidad del Gobierno”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada Lorena Fries (FA), abordó el quiebre en el oficialismo, que inició con las diferencias a raíz de la Ley Nain-Retamal, provocó reuniones y negociaciones separadas y ha derivado en la proyección de “dos oposiciones” de cara al próximo periodo de gobierno.

Para la frenteamplista, el trámite de dicha ley es uno de los factores de esta pugna, pero también las diferencias de fondo en el bloque. Explicó que la iniciativa efectivamente “es compleja” en materia de estándares internacionales, apuntando a las recomendaciones del Comité de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de derrocar la legítima defensa privilegiada en manos de las Fuerzas de Orden y Seguridad.

No obstante, reconoció que la fractura de la alianza de la centro izquierda “refleja algo que hay detrás”. “Seguramente, un conjunto de detenciones producto de miradas distintas sobre algunos temas, que yo no encuentro que sea tan grave, pero eventualmente también hay una cierta excusa para incursionar en otro tipo de alianzas, que menos mal estos días hemos visto que están teniendo pie atrás”, afirmó, refiriéndose a las negociaciones que habrían trascendido entre el Socialismo Democrático (SD) con la derecha para la gobernanza del próximo Congreso.

Respecto a las críticas desde SD al FA por falta de madurez política, la diputada indicó que: “Hay una caricatura a estas alturas, porque sin duda que como FA hemos aprendido en estos cuatro años. De no haber estado nunca en un gobierno, a tener a un Presidente y cuadros que han tenido que aprender lo que significa gobernar, que por cierto, no es lo mismo que estar en la sociedad civil o en el Parlamento, yo creo que hay un aprendizaje”.

“También creo que en el hecho de ser críticos respecto de algunas materias que ha abordado y presentado el Gobierno en el Parlamento, que varias de ellas han tenido que ver con los temas de seguridad, me parece que es un acto absolutamente transparente, es leal en la medida en que esto se comunica a tiempo, como por ejemplo, sucedió con el tema de la Ley Nain-Retamal”, enfatizó Fries.

Además de la alusión a la “caricatura” que se ha hecho del Fa, la parlamentaria aseguró que aquello parece tener relación con una “herida histórica que yo espero que sane pronto, porque no se sostiene hoy día en lo generacional, sino que más bien en ciertas diferencias que me parecen legítimas dentro de una coalición donde somos partidos distintos”.

Consulta respecto a si tiene responsabilidad el Gobierno en el quiebre de la alianza, apropósito de la tramitación de la Ley Nain-Retamal, la diputada Fries señaló: “Creo que sí hay responsabilidad del Gobierno, en el sentido de que optó efectivamente por tramitar esta ley, que inicialmente era la Ley Retamal, pero que a través de ciertas argucias la derecha le mete una indicación, que es como otro proyecto, convirtiéndola en la Ley Nain-Retamal con esta figura de defensa privilegiada”.

“Hubo una negociación muy dura en el Senado con la derecha que intentó reponer la idea de la justicia militar. Creo que lo que muestra es que hay un tema que no está bien resuelto en el Chile de hoy, que tiene que ver con esta lógica del derecho punitivista (…) ahí el contexto pesó mucho en el Gobierno y finalmente, se patrocinó una iniciativa que venía desde la derecha, que logra una legitimidad al punto que después se plantea como un logro de este Gobierno”, planteó.

A juicio de la parlamentaria oficialista, incluso desde el propio Ejecutivo “no se creía que los sectores de izquierda podíamos hacer una contribución a los temas de seguridad”.

Acerca de la conformación de la gobernanza del próximo Congreso y específicamente sobre la posible alianza entre Socialismo Democrático con Chile Vamos, sin el PC y el FA, Fries afirmó que “al parecer esa tesis se habría desechado”.

“A mí me hubiera parecido poco entendible para la ciudadanía que Socialismo Democrático siendo una fuerza oficialista, hubiera terminado, aunque sea para un acuerdo administrativo, haciendo alianza con Chile Vamos, espero que así no sea, pero todavía falta y no hay claridad de dónde se va a conformar la mayoría. Puede ser solamente la derecha con los dos votos que necesita para tener la mayoría o se puede lograr un trabajo con el PDG de manera que el actual oficialismo, por ejemplo, logre la mayoría para la gobernanza de la cámara. No está definido”, expresó.

Trama Bielorrusa

Sobre la investigación que pesa sobre la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por la denominada trama Bielorrusa del caso Audios, la diputada Fries, también abogada, señaló que “históricamente, la justicia ha ido avanzando, pero no deja de tener un resabio de tener redes a través de abogados de políticos que finalmente influyen en la conformación, en el nombramiento, en la arquitectura de, sobre todo, las Cortes más altas”.

“Esa convivencia entre política y Poder Judicial, a veces también con intereses económicos de por medio para la defensa de los mismos es un daño tremendo. Creo que este caso es demostrativo porque no solo tiene que ver con Vivanco, con Lagos (…) sino que tiene que ver también con el nombramiento de jueces en la Suprema, tiene que ver con causas, por ejemplo, Fundamenta u otras”, declaró.

En esa línea, comentó que la “trama Bielorrusa propiamente tal, habla de intereses particulares que son asumidos por jueces que le deben independencia a la ciudadanía en el juzgamiento, por lo tanto, es un tema estructural que se ha ido agudizando y que requiere intervención oportuna”.