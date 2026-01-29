"Distorsión ética e histórica": Vicaría de la Solidaridad desmiente reportaje de El Mercurio que la vincula con fuga de exagente de la DINA

Este jueves la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad desmintió una publicación del diario El Mercurio sobre el exagente de la DINA detenido por el ICE en Estados Unidos, Armando Fernández Larios.

“Tras el homicidio de Orlando Letelier en Washington, huyó de Chile protegido por la Vicaría, la Nunciatura, la diplomacia norteamericana y un sector del Ejército adversario del general Manuel Contreras”. Es parte de la nota periodística de dicho medio de comunicación nacional que el organismo calificó como “absolutamente falsa“.

“No se trata de una interpretación discutible ni de un matiz histórico: es un error grave que tergiversa los hechos y daña la memoria de una institución cuya labor fue exactamente la contraria”, declaró la fundación.

De la misma manera, subrayaron que “la Vicaría de la Solidaridad no protegió, no encubrió ni facilitó la huida de Armando Fernández Larios. Sostener lo contrario es invertir la historia”.

“La Vicaría fue una institución creada para defender a las víctimas de la represión, documentar violaciones a los derechos humanos y presentar acciones judiciales contra los organismos represivos del Estado, incluida la DINA. Su archivo y su trabajo jurídico fueron fundamentales para reconstruir casos, establecer responsabilidades y combatir la impunidad”, enfatizaron.

En la misma línea, aseguraron que: “Lejos de “proteger” a agentes represivos, la Vicaría contribuyó a visibilizar sus crímenes, a acompañar a las víctimas y a dejar constancia histórica de lo ocurrido cuando hacerlo implicaba riesgos reales”.

“Atribuir a la Vicaría un rol de protección hacia un agente de la DINA no es un simple error, es una distorsión ética e histórica que confunde a la opinión pública y relativiza responsabilidades. Coloca en el mismo plano a víctimas y victimarios, y diluye el sentido del trabajo de quienes, desde la Iglesia y la sociedad civil, enfrentaron la represión con las únicas armas disponibles: la solidaridad, el derecho y la verdad”. aseveraron.

Quién fue Armando Fernández Larios

Armando Fernández Larios fue oficial del Ejército e integrante de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el principal aparato represivo de la dictadura. Su nombre está asociado a crímenes de lesa humanidad, entre ellos el asesinato del excanciller Orlando Letelier y de su secretaria Ronnie Moffitt, perpetrado en Washington en 1976, un acto de terrorismo de Estado que evidenció la proyección internacional de la represión chilena.

También ha sido vinculado a otros crímenes, como los cometidos en el marco de la Caravana de la Muerte, y a la estructura operativa de la DINA que ejecutó secuestros, torturas y homicidios en Chile y en el extranjero. Estos hechos han sido investigados judicialmente y documentados ampliamente, tanto en Chile como fuera del país.

En el contexto actual, Fernández Larios se encuentra detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), organismo que lo incluyó en su registro de personas con antecedentes graves, bajo la categoría “lo peor de lo peor”. Su detención reabre el debate judicial sobre sus responsabilidades en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y abre la posibilidad de un proceso de extradición a Chile, cuya definición está prevista para las próximas semanas.