Entre reuniones regionales y críticas internas: Kast avanza en su gira internacional en medio de reparos a su futuro gabinete

El presidente electo José Antonio Kast cerró su agenda en Panamá con reuniones empresariales y bilaterales con los mandatarios de ese país y Bolivia, destacando la necesidad de fortalecer la integración regional y combatir el crimen organizado. Mientras, desde Chile, surgen preocupaciones por la experiencia y orientación del equipo que asumirá el nuevo gobierno.

José Antonio Kast, continuó este jueves su gira por Centroamérica y el Caribe con una intensa agenda en Panamá, donde sostuvo reuniones con empresarios locales y chilenos, además de encuentros bilaterales con autoridades regionales, en una jornada marcada por el énfasis en la integración económica, la estabilidad política y el combate al crimen organizado.

La jornada comenzó con un desayuno de trabajo junto a la Cámara de Comercio de Panamá, instancia en la que participaron empresarios de ambos países y donde se abordaron oportunidades comerciales y de inversión a futuro. En la cita también estuvieron presentes quienes asumirán carteras clave del próximo gobierno: el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna; el designado ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; la eventual ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; y la próxima ministra de Energía, Ximena Rincón.

Antes de ingresar a la reunión, Kast valoró los resultados de la gira y destacó la importancia de reforzar alianzas regionales. “Estamos cerrando las actividades aquí en Panamá. Ha sido una muy buena jornada. Hemos podido tener bilaterales y esperamos concretar otras más, donde planteamos la necesidad de tener estabilidad en los distintos países de Latinoamérica, combatir el crimen organizado y lograr mejor integración en temas de infraestructura y turismo”, señaló.

Importante reunión con la Cámara de Comercio de Panamá junto a empresarios chilenos y panameños para conversar sobre oportunidades comerciales entre nuestros países hacia el futuro. Agradezco también que nos haya acompañado el ex Presidente Eduardo Frei. pic.twitter.com/QTwSva8nDx — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) January 29, 2026



Tras la reunión empresarial, Kast sostuvo una cita oficial con el presidente panameño, José Raúl Mulino, y posteriormente concretó un encuentro bilateral con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, instancia en la que ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de impulsar una agenda pragmática centrada en el desarrollo económico y social de sus pueblos.

En declaraciones posteriores al encuentro, Kast puso énfasis en el carácter estratégico de la relación entre ambos países. “Tenemos una relación de años, con una frontera común, con intercambio permanente de trabajadores y comercio. Eso queremos potenciarlo. Eso es construir futuro y mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas”, afirmó.

El mandatario electo añadió que su administración buscará fortalecer la infraestructura y la cooperación regional para mejorar tanto el intercambio comercial como las relaciones diplomáticas, culturales y sociales entre ambos países.

Por su parte, el presidente boliviano Rodrigo Paz destacó el carácter democrático del diálogo y llamó a dejar atrás disputas históricas para enfocarse en los desafíos actuales. “Nuestros pueblos tienen que progresar. La prioridad es crecer, dar salud y educación y construir un mejor futuro para nuestros habitantes. No es momento de resolver problemas del pasado, sino los del presente y del futuro”, sostuvo.

Ambos líderes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una nueva etapa de cooperación regional que permita fortalecer el desarrollo sudamericano en un contexto de desafíos económicos y de seguridad compartidos.

Tras concluir su agenda en Panamá, Kast emprenderá viaje hacia El Salvador, donde sostendrá un encuentro con el presidente Nayib Bukele y visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), acompañado por su futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. La visita busca conocer de primera fuente las políticas implementadas por el gobierno salvadoreño en materia de combate al crimen organizado.

Los cuestionamientos a la futura administración de Kast

La futura reunión con Bukele abrió también un nuevo flanco político en Chile. El senador DC Iván Flores relativizó la importancia del encuentro y aseguró que la principal preocupación ciudadana no radica en las giras internacionales del mandatario electo, sino en la composición y orientación de su próximo gabinete.

“La verdad, creo que esto le tiene sin cuidado a la ciudadanía; lo que preocupa es cómo y con quiénes va a asumir en marzo”, señaló el parlamentario.

Flores sostuvo que, si bien reconoce los resultados del gobierno salvadoreño en materia de seguridad, existen cuestionamientos sobre libertades y aspectos sociales. No obstante, aseguró que el foco debe estar en la gestión interna que realizará Kast al asumir el poder.

“Si el presidente electo se quiere reunir con quien se quiera reunir, no es una cuestión que hoy día le preocupe demasiado a Chile. Lo que importa es qué va a hacer en Chile y con quiénes va a asumir el gobierno”, afirmó.

El senador fue más allá y expresó inquietud por el perfil del equipo ministerial anunciado hasta ahora. Según señaló, existe un predominio de figuras provenientes del sector privado, lo que, a su juicio, podría afectar la conducción del Estado.

“Me preocupa que el gabinete hoy día no tiene experiencia, en su mayoría, en el sector público; que no sea gente ligada a las materias desde el punto de vista del interés nacional, sino más bien desde el interés empresarial”, sostuvo.

Flores agregó que el nuevo gobierno deberá dar señales claras respecto a cómo se manejarán las instituciones públicas bajo criterios de bien común. “Eso sí me preocupa, y veremos qué empieza a pasar en los primeros meses de gobierno”, concluyó.

Así, mientras Kast refuerza su agenda internacional proyectando cooperación regional y apertura económica, en el escenario político local comienza a instalarse el debate sobre la orientación que tendrá su administración y la experiencia de quienes lo acompañarán en el inicio de su mandato.