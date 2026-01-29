Gobierno destaca aprobación de 364 leyes con énfasis en seguridad, pensiones y protección social

El Gobierno presentó este martes el balance legislativo correspondiente al período 2022–2026, destacando una producción histórica de leyes pese a un Congreso fragmentado y a un escenario político marcado por múltiples procesos electorales. La exposición estuvo a cargo de la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, y del subsecretario Nicolás Facuse.

“La ciudadanía nos mandató a hacernos cargo de sus necesidades, y eso en el ámbito legislativo fue un desafío enorme”, señaló la ministra Lobos, recordando que el Ejecutivo no contó con mayoría parlamentaria. Pese a ello, enfatizó que el diálogo y la construcción de acuerdos permitieron sacar adelante una agenda robusta. “A la fecha tenemos 364 leyes publicadas, de las cuales 125 corresponden a mensajes del Presidente Boric. Es decir, uno de cada tres proyectos fue impulsado por este Ejecutivo”, precisó.

Solo durante el último año legislativo, el Gobierno logró aprobar 63 leyes, lo que —según la ministra— convierte a esta administración en la de mayor producción legislativa de los últimos 20 años desde el retorno a la democracia, considerando además que los gobiernos de Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz-Tagle tuvieron mandatos de seis años.

Lobos subrayó que el balance no se reduce a cifras, sino a impactos concretos en la vida de las personas. Entre ellos mencionó la reforma de pensiones, que tras más de dos décadas de discusión comenzó a aplicarse este año con el pago del seguro social, beneficiando especialmente a las mujeres; la creación del Ministerio de Seguridad Pública; y avances en materias largamente postergadas como la modernización del sistema notarial, adopciones y protección de datos.

Por su parte, el subsecretario Facuse explicó que el trabajo legislativo se estructuró en torno a tres ejes: seguridad pública, seguridad económica y seguridad social. En el primer ámbito, destacó la puesta en marcha del Ministerio de Seguridad, la Fiscalía Supraterritorial para enfrentar el crimen organizado y la creación de la Defensoría de las Víctimas. En seguridad económica, relevó la aprobación del royalty minero, la ley marco de autorizaciones sectoriales y la ley de cumplimiento tributario, además del nuevo fraccionamiento pesquero, que corrigió una desigual distribución de cuotas.

En materia de seguridad social, Facuse enfatizó la reforma previsional, la implementación de la ley de 40 horas, el aumento del salario mínimo a 539 mil pesos y la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, conocida como Ley Papito Corazón, que ya registra órdenes de pago por cerca de tres billones de pesos.

Consultada por los desafíos legislativos pendientes en el acotado calendario de marzo, la ministra Lobos reconoció que los tiempos son estrechos, pero afirmó que “la voluntad política permite concretar acuerdos”. En ese sentido, aseguró que el Gobierno trabajará hasta el último día de mandato para avanzar en proyectos como sala cuna, reformas al sistema político y otras iniciativas en trámite, aunque lamentó que el proyecto de eutanasia no haya podido avanzar por maniobras dilatorias.

“El Presidente nos ha mandatado a gobernar hasta el último día, y ese compromiso lo vamos a cumplir”, concluyó.