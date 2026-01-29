Leve mejora: tasa de desocupación llegó al 8% en el último trimestre de 2025

En 8,0% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre octubre – diciembre de 2025, de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La desocupación registró un descenso de 0,1 pp. en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,8%), igual a la presentada por las personas ocupadas (1,8%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 1,4%, incididas únicamente por aquellas que buscan trabajo por primera vez (24,4%).

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,1% y 57,1%, con incrementos de 0,5 pp. en cada caso, respecto del mismo trimestre del año anterior. La población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 0,5%, influida por las personas inactivas habituales (-1,2%) e iniciadoras (-9,1%).

Brecha de género

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 8,5%, decreciendo 0,9 pp. interanualmente, producto del aumento de 2,7% de la fuerza de trabajo, menor al de 3,7% registrado por las mujeres ocupadas. Mientras, las desocupadas se contrajeron 7,0%, incididas únicamente por las cesantes (-9,7%).

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,1% y 48,6%, incrementándose 1,0 pp. y 1,4 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 1,1%, influidas por las inactivas habituales y las iniciadoras.

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,7%, creciendo 0,6 pp. en un año. Esto a raíz del alza de 1,0% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,4% registrada por los hombres ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 9,8%, incididos por los cesantes (7,2%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (38,2%).

Por su parte, la tasa de participación se situó en 71,5%, expandiéndose 0,1 pp., mientras que la tasa de ocupación alcanzó 66,0%, contrayéndose 0,3 pp. en el período. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentaron 0,6%, influidos por los inactivos habituales e inactivos potencialmente activos.

Informalidad

La tasa de ocupación informal se ubicó en 26,8%, creciendo 0,4 pp. en doce meses. En las mujeres y en los hombres la tasa consignó 28,7% y 25,4%, con variaciones de 0,3 pp. y 0,6 pp., respectivamente.

Según sector económico, la mayor incidencia ocurrió en servicios administrativos y de apoyo (25,3%) y actividades de salud (18,2%); mientras que, por categoría ocupacional, la mayor incidencia ocurrió en las asalariadas privadas (9,4%) y trabajadoras por cuenta propia (1,5%).