"Mezquindad" vs "falta de definiciones": Gobierno y oposición chocan por Sala Cuna Universal

El estancamiento del proyecto de Sala Cuna Universal sigue sumando reacciones cruzadas entre el Gobierno y figuras de la oposición. Este jueves los ministros de Educación y Trabajo, Giorgio Boccardo y Nicolás Cataldo, arremetieron contra la derecha y sus argumentos para impedir que avanzara la iniciativa.

El titular de Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, aclaró que la discusión legislativa sobre el proyecto de Ley de Sala Cuna nunca incluyó reparos acerca de un eventual “desfinanciamiento”, tal como fue planteado por la UDI. La propuesta del Ejecutivo contempla una cotización obligatoria del 0,3% a cargo del empleador, con la cual se crearía un fondo específico para este fin.

El cuestionamiento principal, según expuso el secretario de Estado en una entrevista con Radio Pauta, radica en que este mecanismo aumentaría los costos de contratación al ser una responsabilidad directa del empleador, un punto que tampoco generó consenso en la oposición durante la reforma previsional.

Boccardo detalló que, desde que la iniciativa salió de la Comisión de Trabajo, se establecieron cuatro puntos clave para su avance. “El primero tenía que ver con evitar que hubiera copago“, afirmó. Además, detalló que la principal preocupación de los empleadores no era la cotización en sí, sino la posibilidad de que, tras pagar el 0,2% más un 0,1% para el seguro de cesantía, se les exigiera un copago adicional.

“Ese tema de la cotización ya estaba despejado”, aseguró, añadiendo que durante los últimos meses trabajaron precisamente para eliminar esa posibilidad.

El jefe del Mineduc, Nicolás Cataldo, señaló que el debate ha estado marcado por la “mezquindad” y la “ideología”. Sus declaraciones se produjeron después de que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, acusara al Ejecutivo de que “llegó tarde con sus definiciones” en esta discusión, lo que llevó a una pausa en el trámite de una de las iniciativas más relevantes del gobierno.

En una conversación con Radio Infinita, el ministro Cataldo refutó esas afirmaciones: “Eso no es verdad”. Explicó que el acuerdo se fraguó durante meses en la Comisión de Trabajo, con la participación activa del ministro Boccardo y la ministra Orellana. Subrayó que el trabajo detrás de la iniciativa supera “mucho más de un año” y que incluso logró respaldo de ciertos sectores de la oposición, lo que hace más sorpresivo el actual freno.

Aprobar una ley “mal hecha es un error”

La futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, se hizo parte del debate y aseguró que el proyecto de Sala Cuna Universal, “es una iniciativa que está en el plan de gobierno del presidente Kast“.

Sedini manifestó que “ocurra lo que ocurra, nosotros si nos toca seguir discutiendo este proyecto, lo que vamos a hacer es fortalecerlo y corregir cualquier problema que tenga hoy día el que está en discusión“.

“Nosotros esperamos que salga un buen proyecto. Hoy en día tiene algunas falencias que se han estado observando, se han acercado posiciones, pero al igual que muchas políticas públicas, que salgan mal hechas por salir apuradas es un error. Sala Cuna es muy importante y queremos que salga bien“, destacó.

Para el diputado Frank Sauerbaum (RN), integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, señaló que el proyecto no ha logrado ver la luz por distintos motivos, pero principalmente debido a las “diferencias importantes” con el Ejecutivo respecto del financiamiento. “Obviamente todo se tiene que pagar y hay un costo importante que tienen que asumir las empresas”, declaró.

En esa línea, apuntó al aumento del salario mínimo, la disminución de la jornada a 40 horas y el aumento de la cotización provisional como factores que han afectado la contratación de las mujeres, especialmente en pequeñas empresas. “Agregarle el costo de la Sala Cuna implicaba que, en vez de poner una política pública que mejorara la contratación, podíamos terminar disminuyéndola más todavía“, subrayó.