Sala Cuna Universal en pausa: expertas advierten necesidad de políticas que impulsen la natalidad

Chile registró su tasa de natalidad más baja de la historia con menos de un hijo por mujer, esto ubica al país entre los países con menor número de nacimientos del mundo. Así lo indicó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el marco de los resultados del Censo 2024.

La entidad informó que la población se reducirá a menos de 17 millones de habitantes para 2070, cifra marcada por una reducción progresiva que comenzaría a partir del año 2036. Entre los factores que inciden en esta disminución gradual de la población, está la caída continua de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida, proyectándose a partir de 2028 que las defunciones superen a los nacimientos. En este escenario, tanto para el INE como para expertos, las políticas públicas son clave.

El mismo día que se dió a conocer esta noticia, el Congreso no logró el avance del proyecto de Sala Cuna Universal, una iniciativa que busca impulsar el empleo femenino, disminuir las brechas de género en el mundo laboral y un avance a la corresponsabilidad parental. En concreto y entre otras cosas, elimina el requisito de contar con 20 trabajadoras para generar el derecho a sala cuna. Entre críticas y recriminaciones cruzadas entre oficialismo y oposición, la iniciativa queda postergada para marzo y probablemente para el próximo gobierno.

¿Por qué ambas noticias se entrecruzan? En el panel de conversación de Radio Universidad de Chile, la socióloga, Magíster en Estudios Género y Cultura, Claudia Dides, explicó éstas se relacionan porque la población envejece, nacen menos niños, eso impacta en el desarrollo económico y, por lo tanto, quiénes salen al mundo del trabajo.

La también profesora de Bing Overseas, programa de la Universidad de Stanford en Santiago de Chile, observó, en primer lugar, que los datos de natalidad se veían desde, por lo menos, en las proyecciones de los últimos 15 años.

Sobre las implicancias que tiene este proyecto de ley mencionó los cambios al sistema de pensiones: “La reforma que se hizo no va a ser suficiente para dar cuenta de esos cambios demográficos, aunque se pensó algo en esto, no va a solucionar el problema en sí mismo. Además, va a haber algunas situaciones de problemas en atención de salud, respecto de cuáles van a ser las enfermedades de mayor prevalencia, cuáles son los cuidados, etcétera”.

Pero al abordar la importancia de avanzar en políticas públicas como la Sala Cuna Universal, Dides aseguró que es un problema grave el hecho de, por ejemplo, tener más defunciones que nacimientos.

“Influye en el desarrollo económico, en la mano de obra, quiénes van a trabajar, cómo se va a trabajar, quién sostiene. Entonces, esto no es una cuestión que no se relacione, se relaciona. La migración también está relacionada con este tema, porque además las mujeres migrantes tienen hoy día más hijos que las mujeres chilenas”, aseguró.

Además, la socióloga aseguró que el debate parlamentario tiene contradicciones. “Con una idea de por lo menos hace 20 años, con distintos proyectos de ley, distintas indicaciones, que finalmente se trata de que en las empresas no se necesite tener 20 mujeres para el derecho a la sala cuna. Es nuevamente cargarle solamente a la mujer el hecho que tenga hijos ¿y los hombres cuando tienen hijos? También tienen derecho a la sala cuna, ahí hay una contradicción”, indicó.

“Entonces, me parece que hay una contradicción respecto a cómo las políticas públicas pueden ayudar, colaborar con la la posibilidad de que mujeres y hombres quieran tener hijos, porque necesitan un soporte, las condiciones de vida no dan”, complementó.

Dides aseguró que se suman otros temas, como “cuestiones a nivel psicológico o cuáles son las expectativas cuando voy a estudiar, a trabajar. Voy a ser un magister, un doctorado y ahí llego a los 45 años y ahí digo, ‘a lo mejor quería tener hijos’. Hay toda una preocupación respecto a cuáles son las expectativas y proyectos de vida que le dan a la población”

“Veo el debate legislativo y la verdad es que me preocupa”

Quien también participó en el panel de conversación de Radio Universidad de Chile, fue la exministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss, quien manifestó “preocupación” por cómo los empleadores abordan la contratación según el género por el costo de la maternidad o los cuidados.

“Mi mayor preocupación es hacia la sociedad que estamos volviendo a transitar, donde de una u otra manera, valores como la decisión de las mujeres, como el debido cuidado que nos debemos para tener un país integrado o cohesionado, empiezan a quedar de lado y se consideran elementos vinculados al crecimiento, a temas de características macro o microeconómicas y van dejando la dignidad de las personas o el centro de las personas, en una sociedad que hoy día requerimos fortalecer”, cuestionó la también secretaria nacional de la Democracia Cristiana.

A propósito del debate del aborto en tres causales, la abogada indicó que: “Los decididos conservadores protegieron la vida del que está por nacer. Legítimo. Sin embargo, cuando uno ve estas decisiones a propósito del empleador, el costo de la maternidad que se carga a las trabajadoras, a madres que toman la decisión de seguir adelante con este embarazo, después se le cierran las puertas en muchos establecimientos educacionales, justamente por ser una madre a un hogar uniparental. O elementos en el trabajo a propósito del sistema de cuidados”.

“Entonces, hay una disociación, no sólo en materia económica, sino también de principios que van involucrados en la toma de decisión. Hay una falta de mirada integral de la persona en el ámbito de las políticas sociales. Veo estos debates legislativos o cómo se abordan políticas públicas a propósito del envejecimiento, la Sala Cuna, el costo del empleo, las razones por las cuales no debe financiarse, sus costos. La verdad es que me preocupa”, planteó la exautoridad.

En esa misma línea, dijo que le preocupa “porque no hemos sido capaces -quienes tenemos una visión más integradora del ser humano y de la decisión e incidencia en las políticas públicas en la calidad y vida de las personas y las familia- de entregar, educar y construir un relato que es absolutamente necesario”.