Santiago 2027 presenta su logo: atletas lideran identidad de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales

Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 presentaron oficialmente su logo, un hito clave en la ruta hacia el mayor evento deportivo y social del mundo para personas con discapacidad intelectual. La develación se realizó en el Parque Estadio Nacional, en una ceremonia que reunió a atletas, autoridades y representantes del mundo deportivo y social.

El logo refleja el carácter global del movimiento y la identidad chilena, y fue desarrollado mediante un proceso creativo liderado por atletas de Olimpiadas Especiales Chile, quienes tuvieron un rol protagónico tanto en el diseño como en el lanzamiento. “Como atletas de Olimpiadas Especiales Chile, estamos orgullosos de mostrar nuestro logo al mundo. Los colores y la imagen representan la energía de nuestro país y la fuerza de nuestro movimiento”, afirmó Gonzalo Escobar Wernli, presidente del Consejo Regional de Líderes Atletas y miembro de la Junta Directiva de Santiago 2027.

Desde la organización destacaron el valor simbólico del emblema. “El logo es la carta de presentación de Santiago 2027 al mundo y transmite nuestra emoción, diversidad y conexiones”, señaló Carolina Picasso, presidenta del Comité Organizador Local, quien felicitó a los atletas por crear una identidad que refleja sus voces, experiencias y aspiraciones.

El diseño expresa visualmente cómo Chile acoge el espíritu global de Olimpiadas Especiales, con formas y colores dispuestos en círculo que simbolizan conexión constante. En el centro se encuentra el símbolo internacional del movimiento, rodeado de iconos que representan la identidad y naturaleza del país, proyectando un mensaje de inclusión y comunidad sin barreras.

La ministra (s) del Deporte, Emilia Ríos, destacó que el logo “refleja la diversidad que los visitantes encontrarán en los Juegos Mundiales y consolida a Santiago 2027 como un gran evento deportivo global”. En la misma línea, el CEO de Olimpiadas Especiales, David Evangelista, subrayó el carácter histórico del evento: “Por primera vez los Juegos Mundiales se celebrarán en este país y en esta región. Más que una identidad visual, el logo refleja la energía de Chile y el espíritu de nuestros atletas para desafiar percepciones y generar cambio social”.

El lanzamiento puso en el centro a los atletas y a los Compañeros Unificados, iniciativa que combina a personas con y sin discapacidad intelectual en un mismo equipo, anticipando el enfoque inclusivo con el que se planificarán y ejecutarán los Juegos de 2027. Tras la presentación, los asistentes participaron en actividades deportivas como Tenis de Mesa Unificado, Baloncesto 3×3 y Bochas.

Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 se desarrollarán entre el 16 y el 24 de octubre de 2027 y reunirán a más de 6.500 atletas y compañeros unificados de más de 170 países, quienes competirán en 22 deportes. A través del Programa de Ciudad Anfitriona, las delegaciones se distribuirán en las 16 regiones de Chile, involucrando a todo el país en un evento que espera convocar a más de 35.000 participantes y dejar un legado duradero de inclusión.