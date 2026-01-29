Tianqi continuará “adoptando todas las acciones" tras fallo por Codelco-SQM

La empresa Tianqi se refirió a la decisión de la Corte Suprema que respaldó la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones de Santiago en noviembre de 2025, al rechazar los intentos de la firma china para impedir el avance del acuerdo Codelco-SQM.

A través de una declaración pública, Tianqi señaló que continuarán “adoptando todas las acciones y recursos que sean necesarios para la defensa de sus derechos e intereses legítimos, así como de los de todos los accionistas minoritarios”.

La firma afirmó que la Corte Suprema “se limitó a una interpretación formalista de los requisitos procesales del reclamo, sin pronunciarse sobre las cuestiones sustantivas centrales del asunto planteado”.

Y argumentaron que el fondo era “sobre si el acuerdo celebrado entre SQM y Codelco implicó, en los hechos, una alteración sustantiva del control sobre uno de los principales activos de la compañía y, por tanto, si dicha operación debía haber sido sometida a la aprobación de la junta de accionistas”.

Asimismo, la empresa china planteó que “desde la perspectiva de los inversionistas internacionales, la ausencia de un examen judicial efectivo sobre esta cuestión sustantiva, sustituido por una resolución fundada exclusivamente en consideraciones de carácter formal, resulta difícil de conciliar con los estándares de objetividad e imparcialidad que deben regir la función jurisdiccional”.

“Dicha lógica decisoria no logra dar una respuesta adecuada a los hechos del caso ni al espíritu de la normativa aplicable, excediendo los márgenes razonables de la discrecionalidad judicial, lo que dificulta su credibilidad y puede erosionar la confianza pública en la independencia e imparcialidad del tribunal”, agregaron.