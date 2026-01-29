Últimos días de Quilicura Teatro: comedia, espectáculos y funciones gratuitas para toda la familia

En la recta final de su edición 2026, el festival Quilicura Teatro Juan Radrigán exhibirá su última semana de funciones, consolidando un masivo respaldo ciudadano. A la fecha, más de 40 mil personas han asistido a las distintas actividades del festival, cifra que se espera supere los 50 mil espectadores al finalizar la programación este sábado 31 de enero.

Durante la semana pasada se desarrolló una alta convocatoria, con la presentación del humorista Stefan Kramer y el musical familiar Shrek, reuniendo a miles de vecinos y vecinas. A ello se sumaron dos flashmob con cantantes de ópera en ferias libres de la comuna, intervenciones que fueron ampliamente valoradas por el público.

En su recta final exhibirá funciones en Villa Santa María, además de un pasacalle y una función familiar, reforzando el carácter ciudadano del evento. Todas las actividades son con entrada liberada y se realizan en espacios abiertos de la comuna.

Próximas funciones

La Sociedad de los Poetas Muertos (28 de enero)

La reconocida historia ambientada en un estricto colegio cobra nueva vida a través del vínculo entre un grupo de estudiantes y su carismático profesor de literatura, quien los impulsa a cuestionar las normas y a vivir con intensidad. Una obra emocionante que celebra la amistad, la lealtad y el valor de seguir los propios sueños.

Lugar: Villa Santa María

Nueva Zelanda (29 de enero)

Ambientada en un Santiago del año 2032, la obra propone una mirada inquietante y provocadora sobre el futuro, en un país golpeado por la crisis y la incertidumbre. A través de la comedia negra y situaciones absurdas, invita a reflexionar sobre el destino, la muerte.

Lugar: Villa Santa María

La verdad (30 de enero)

Una comedia inteligente y vertiginosa que pone en jaque las relaciones personales a partir de mentiras, silencios y verdades a medias. Con diálogos ágiles y situaciones reconocibles, la obra cuestiona hasta qué punto decir la verdad es siempre la mejor opción.

Lugar: Villa Santa María

Luisa de América (31 de enero)

Espectáculo de circo contemporáneo inspirado en la lucha libre latinoamericana, que combina música, teatro y acrobacia para construir un relato poético y catártico sobre la fragilidad, la resistencia y las utopías colectivas.

Lugar: Villa Santa María

Estación Fantasía (27 de enero)

Un pasacalle de gran despliegue visual que invita a recorrer un mundo surrealista a través de estaciones simbólicas, con música en vivo, zanquistas, acróbatas y personajes del circo y el teatro.

Recorrido: Sector Las Torres, desde Lo Cruzat hasta Lo Bascuñán.

Sueños de circo (31 de enero)

Un espectáculo familiar que mezcla teatro, circo y música para narrar la historia del Circo de los Panaderini, rescatando la capacidad de asombro y entregando un mensaje de esperanza a través de un lenguaje lúdico y cercano.

Lugar: Villa La Campiña, Ismael Briceño con Lira.

Para revisar la programación completa y registros audiovisuales ingresa a www.quilicurateatro.cl o en las redes sociales del festival.