Caso audios: comienza revisión de cautelares de Hermosilla, Villalobos y Jalaff

La audiencia para revisar las medidas cautelares de los implicados Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, Álvaro Jalaff y Luis Flores en el caso Audios dio inicio este viernes.

Los abogados defensores de Luis Hermosilla presentaron una solicitud para modificar su actual régimen de arresto domiciliario total. Argumentaron que su cliente no representa un peligro de fuga, ya que ha mantenido una actitud colaborativa con las indagaciones y ha respondido a todos los requerimientos del Ministerio Público. Además, se señaló que, aunque ha registrado incumplimientos de la cautelar, estos se han justificado adecuadamente.

Por otro lado, la defensa de Leonarda Villalobos solicitó que su medida sea cambiada a arresto nocturno o, en su defecto, que se mantenga el arresto domiciliario total pero permitiéndole salidas laborales dos veces por semana en un horario comprendido entre las 9:00 y las 19:00 horas. Para fundamentar esta petición, sus representantes destacaron que Villalobos no ha incurrido en incumplimientos y que, en cada ocasión que ha necesitado ausentarse de su domicilio, ha gestionado la autorización correspondiente ante el tribunal.

En cuanto a Álvaro Jalaff, quien también se encuentra bajo arresto domiciliario total, su equipo legal pidió que esta medida sea reemplazada por un arresto domiciliario nocturno. En ese sentido, se indicó que Jalaff no ha incumplido las medidas que se le han impuesto durante la investigación. Adicionalmente, la defensa formuló una petición específica para cambiar temporalmente su domicilio al predio Palomeras, en la comuna de Panguipulli, por un par de días con el fin de que pueda tomar vacaciones.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.