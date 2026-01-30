CEINA y Radio Universidad de Chile fortalecen alianza y proyectan circuito musical conjunto en 2026

La Radio Universidad de Chile y el Centro Cultural CEINA iniciaron una nueva alianza estratégica proyectada hacia 2026. El objetivo es fortalecer la circulación de la música chilena y ampliar los espacios de encuentro entre artistas y públicos. El anuncio se da tras tres años de conversaciones entre ambos establecimientos.

La proyección considera la creación de un circuito complementario entre la Sala Master de Radio Universidad de Chile y las dependencias de CEINA, entendiendo las particularidades de cada espacio como una oportunidad para diversificar formatos, audiencias y experiencias culturales.

En ese marco, durante el primer semestre de 2026 se contempla la realización de dos conciertos en el Aula Magna del CEINA, concebidos de manera conjunta y transmitidos por la Radio Universidad de Chile, con artistas interesados en presentarse ante públicos de mayor aforo.

Desde la emisora universitaria, su director Patricio López destacó que esta alianza es fruto de un trabajo sostenido en el tiempo. “Con CEINA venimos trabajando hace algunos años, tenemos una alianza que ya ha madurado, una mirada común sobre lo importante que tiene que ser siempre la vinculación entre la cultura y la comunidad”, señaló.

En esa línea, subrayó que ambas instituciones cuentan con espacios “ubicados en distintos barrios, de diferentes tamaños, y que no tenemos ninguna duda de que pueden ser complementarios”.

CEINA está ubicado en Arturo Prat 33, a pasos de la Casa Central. Actualmente, cuenta con una infraestructura de gran escala, que incluye un espacio con 794 butacas, un teatro de cámara para 200 personas, espacios multimedia, salas de ensayo, foyer con cafetería y una azotea al aire libre.

Su directora ejecutiva, Francisca Las Heras, explicó que esta nueva etapa de la alianza apunta a potenciar el trabajo colaborativo entre espacios culturales con identidades propias.

“CEINA mantiene un convenio con Radio Universidad de Chile que ha permitido llevar adelante Tomar Palco, un espacio semanal de conversación y difusión cultural que se transmite desde CEINA y que ha sido clave para visibilizar la cartelera artística local”, mencionó.

Para la directora la proyección hacia 2026 busca “profundizar la alianza con la Radio Universidad de Chile mediante la articulación entre el Aula Magna de CEINA y la Sala Master como espacios complementarios”. Según sus palabras, esta vinculación permitirá que músicos y bandas puedan presentarse tanto en formatos de mayor aforo como en instancias más íntimas.

“Este año nuevamente nos adjudicamos el Fondo de la Música, lo que nos permitirá mejorar el equipamiento técnico y seguir consolidando a centro como una sala de música de primer nivel”, agregó.

En tanto, la Sala Master, ubicada en Miguel Claro 509, en la comuna de Providencia, es un espacio único en el país por sus condiciones técnicas. Se trata de un estudio que permite la grabación en óptimas condiciones de bandas en vivo, lo que la convierte en uno de los principales centros de difusión de la música chilena.

Con una capacidad para cerca de 180 personas, cuenta con equipamiento completo para grabar y transmitir conciertos y actividades a través del 102.5 FM y su señal online. En su historia, la Sala albergó presentaciones de destacados artistas nacionales, como Los Tres, Los Bunkers, Inti-Illimani, Lucybell, Manuel García, Javiera Parra, Quilapayún y Nano Stern, entre muchos otros.

En relación con esta proyección conjunta, López explicó que el objetivo es ampliar las posibilidades de circulación artística. “Vamos a avanzar ahora hacia un circuito, y la importancia de eso es que va a ser posible que en distintos formatos y en distintos meses del año podamos tener artistas presentándose tanto en CEINA como en la Sala Master”, afirmó.

Respecto de la programación, adelantó que la apuesta seguirá centrada en la música chilena. “Nuestra vocación es siempre apostar por la música chilena en un sentido amplio. Eso quiere decir diversificar en términos de estilos, de generaciones y de territorio”, sostuvo.

Desde una mirada pública y universitaria, el director de Radio Universidad de Chile relevó el rol de estas alianzas culturales en el contexto actual. “La cultura siempre contribuye a crear un acervo común. En las artes encontramos lo que tenemos en común todos los seres humanos”, concluyó.