Hermosilla acusa a fiscal Parra de pedirle "gestiones": "Me pidió que interviniera con ministros"

El abogado Luis Hermosilla afirmó este viernes que apelará a la resolución del 4° Juzgado de Garantía de Santiago que mantuvo su arresto domiciliario total. Además, declaró que realizó gestiones en favor de la fiscal Lorena Parra, quien lleva la investigación en su contra. El protagonista del caso Audios expuso que la fiscal le solicitó expresamente intervenir ante ministros de la Corte.

“Ella me pidió que interviniera directamente con ministros de la Corte, que ella misma me entregó los nombres”, dijo, asegurando que Parra luego le pidió cuenta del avance de esas gestiones e incluso lo apuró para concretarlas.

El jurista, acusado de delitos tributarios, soborno y lavado de activos, cuestionó a la fiscal Parra por omitir en sus declaraciones públicas las gestiones que le habría instruido. “Si ella considera que yo soy funcionario público, eso vale también para cuando ella hizo esa solicitud y no puede estar entonces a cargo de la investigación”, sostuvo.

El abogado insistió en la importancia de que la fiscal declare para que se conozca “la realidad de sus comunicaciones conmigo”. Según Hermosilla, existe evidencia escrita que contradice las declaraciones televisivas de Parra. “Eso es muy relevante, porque esos hechos son importantes que sean parte de la causa”, argumentó.

Respecto a la conducta pública de la fiscal, la calificó como una “especie de influencer” que graba videos y concede entrevistas antes de que se conozca la acusación, en alusión a una entrevista en CNN el martes previo.

Asimismo, Hermosilla sostuvo que “el sistema judicial en Chile ha funcionado de una cierta manera durante muchos años”, y que en el pasado era común que quienes postulaban a cargos buscaran que sus antecedentes llegaran a las autoridades correspondientes, una práctica que, de acuerdo a su versión, realizó la propia fiscal Parra. “Todos ellos buscaban, de alguna manera, tener que sus antecedentes llegaran al Ministerio de Justicia con la autoridad que correspondiera”, explicó.

Consultado sobre sus vínculos con la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, actualmente formalizada por cohecho y lavado de activos, Hermosilla declinó comentar en profundidad. “Eso es un procedimiento distinto sobre el cual no conozco los antecedentes”, indicó, aclarando que sus chats no forman parte de la querella en su contra.

En tanto el jurista advirtió que se están terminando los momentos en que el Ministerio Público “puede hablar libre e impunemente”. Afirmó que buscan llegar a un juicio oral para poder contrarrestar las versiones de la Fiscalía. “Por eso queremos ir a juicio oral, porque lo que dice la Fiscalía tiene toda la posibilidad de ser controvertido por nosotros”, concluyó.

[en_proces_judicial]