Histórico: Ángela Vivanco se convierte en la primera exministra de la Suprema en cumplir prisión preventiva

Tras varias jornadas de formalización, este viernes el 7° Juzgado de Garantía de Santiago comunicó su decisión de dejar en prisión preventiva a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

En el marco de la trama Muñeca Bielorrusa del caso Audios, a la exjueza se le imputan tres delitos de cohecho y uno de lavado de activos. La tesis de la Fiscalía es que Vivanco habría aceptado coimas para favorecer a la empresa bielorrusa Belaz Movitec, en un litigio con Codelco. Posteriormente, habría blanqueado el dinero a través de una amplia red de colaboradores.

Durante la audiencia de formalización, el abogado defensor de Vivanco, Jorge Valladares desestimó las acusaciones en su contra y solicitó medidas cautelares de baja intensidad, apelando a su edad, su estado de salud y a la supuesta falta de un riesgo de fuga. No obstante, el tribunal accedió a la petición del Ministerio Público de dejarla en prisión preventiva.

El juez Cristián Sánchez determinó que Vivanco es autora de los tres delitos de cohecho y del lavado de activos, y pese a que reconoció que está amparada por la legislación internacional, que protege a personas de la tercera edad, eso no impide que sea encarcelada.

Asimismo, apuntó a la gravedad de los delitos, que a su juicio, terminaron por afectar el sistema judicial y el Estado democrático de derecho.

“Los efectos de los ilícitos se han extendido en el tiempo, dada las circunstancias particulares de los mismos, afectando en definitiva el sistema de justicia en su integridad. Cuando digo que se afecta el sistema de justicia en su integridad, estoy pensando en las cuestiones de independencia que debemos mantener los jueces, dañando, en consecuencia, la expectativa legítima que tienen los ciudadanos sobre el sistema de justicia y en particular, del debido proceso”, remarcó.

Luego de conocer la decisión del juez, la fiscal a cargo del caso, Carmen Gloria Wittwer, se mostró conforme, tanto con que se haya concedido prisión preventiva, como con que se hayan dado por acreditados los delitos.

“Acogió nuestro planteamiento de que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, por, principalmente, el número de delitos, por la gravedad de delitos y en el contexto que fueron cometidos. En ese sentido, estamos tranquilos, estamos conformes y seguiremos trabajando en esta investigación, porque todavía nos queda harto por delante”, afirmó.

Por su parte, el abogado de Vivanco, Jorge Valladares, insistió en parte de los planteamientos que realizó en la audiencia y que incluyeron, cuestionamientos a los antecedentes recopilados por la Comisión de Ética de la Corte Suprema.

“La prueba recopilada ahí está teñida de una ilicitud probatoria. Yo no digo que sea ilegal, ilícito o que sea constitutivo de delito lo que se hizo ahí, por el contrario, tiene su propio mérito, pero también tiene su propio contexto y en ese contexto no se dan todas las garantías”, sostuvo.

Cabe mencionar que por este mismo caso, ya están en prisión preventiva la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles, y los abogados de Belaz Movitec, Eduardo Lagos y Mario Vargas. En tanto, los conservadores de bienes raíces, Sergio Yáber y Yamil Najle, así como el dueño de la casa de cambios Inversiones Suiza Limitada, Harold Pizarro, se encuentran en arresto domiciliario.

Vivanco, por su parte, cumplirá la prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, el mismo lugar donde estuvo recluida durante la audiencia de formalización.