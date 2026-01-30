Juan Marcelo Valenzuela (PDG) y aspiración del partido de presidir la Cámara: "Me parece de lo más sano"

El diputado electo y futuro jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, se refirió al quiebre de las conversaciones con los partidos del futuro oficialismo, colectividades con las que hasta hace poco se estaba negociando para conformar la mesa directiva de la Cámara.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Valenzuela reconoció que la aspiración de su partido es llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados, y que justamente, ese fue el punto de quiebre con los partidos de derecha.

“No llegamos a los mínimos comunes que nosotros no habíamos dado para poder seguir conversando y desde esa lógica, nosotros dijimos que lo mejor es bajarnos de la mesa con ellos, dado que no tenía sentido seguir conversando si es que no se le da el real peso que tiene al Partido de la Gente. Es una bancada que tiene 14 diputados, que hoy día tiene un número mágico y si esto es definitivo, eso va a depender de ellos”, dijo.

El diputado electo aseguró que lo que esperan de Chile Vamos y Republicanos es una “amplitud” similar a la que tuvo José Antonio Kast cuando conformó su gabinete e incorporó a personeros de partidos con los que no había tenido buena relación, como Evópoli, o de centro izquierda, como el Partido Radical.

“Desde ese punto de vista, creo que se podría profundizar en esa mirada, donde ellos se abran a que un partido que estuvo a cuatro puntos de pasar a la segunda vuelta presidencial, pueda presidir la Cámara o poder del Estado. Me parece de lo más sano, creo que eso permitiría gobernabilidad, estabilidad, porque se vienen desafíos grandes estos próximos cuatro años”, estimó.

De todas maneras, el futuro jefe de bancada adelantó que ya se han iniciado conversaciones con los partidos de la izquierda y centro izquierda, pero únicamente con el objetivo de establecer un acuerdo administrativo.

“En ningún caso va a significar un acuerdo político, que es alinear la mirada en torno a un proyecto de legislativo común. La gente sabe cuáles son las banderas que nosotros tenemos y por si no es tan clara, es aliviar el bolsillo de la clase media y la clase media emergente”, remarcó.

Por último, requerido sobre la figura de la diputada Pamela Jiles y sobre la disponibilidad del PDG para proponer otros nombres que presidan la Cámara, Valenzuela sostuvo que: “No vamos a aguantar ningún veto, porque nosotros también tenemos opiniones de los parlamentarios de otras bancadas, no obstante, hemos sido respetuosos”.

Asimismo, destacó que Jiles “es por lejos la diputada que tiene mayor experiencia en nuestra bancada”. Además, posee “una mirada muy aguda, muy interesante de la política y tiene técnicas para poder impulsar la agenda legislativa que nosotros tenemos”. “Pamela Jiles es la primera mayoría nacional, eso algo de validez te da”, aseveró.