Kast visita a Bukele: oficialismo y oposición debaten el modelo de seguridad salvadoreño para Chile

A las 5 de la tarde, hora chilena, el presidente electo José Antonio Kast, concretó su encuentro con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, la reunión bilateral más esperada de su gira por Centroamérica. Esto, en medio de cuestionamientos del oficialismo por mirar el modelo de seguridad salvadoreño y advertencias de no “deslumbrarse” con el mismo.

El líder republicano aterrizó la madrugada de este viernes en el Salvador y cerca de las 12 del día se trasladó hasta el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), más conocido como la “megacarcel de Bukele”, en compañía de la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

La reunión con su homólogo salvadoreño tomó lugar en la casa presidencial, una instancia a la que posteriormente se sumó la comitiva que acompaña a Kast: Steinert y el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna.

Junto a la Ministra de Seguridad designada, Trinidad Steinert, partiendo rumbo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Chile necesita importar buenas ideas y propuestas para combatir con fuerza al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. pic.twitter.com/8SKEdYEzE4 — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) January 30, 2026

Esta visita, además de ser la última de José Antonio Kast en el marco de su gira, fue la más polémica, pues abrió el debate sobre si Chile debería o no mirar el modelo de seguridad de El Salvador, específicamente el penitenciario.

El republicano ha sido insistente en que no buscan replicar el modelo, también la próxima ministra de Seguridad, pero sí ha sido insistente en sus elogios respecto del mismo. Este viernes lo repitió en conversación con los medios antes de iniciar su agenda: “Han sido exitosos en el combate al crimen organizado. Ellos están velando por la integridad de sus compatriotas”, dijo.

El próximo mandatario de Chile aseguró que si bien Cecot genera debate en Chile “no genera ninguna discusión en El Salvador, porque hay 6 millones de personas que recuperaron la libertad (…) hoy ya no hay guerras internas entre las maras, se terminó todo lo que era el conflicto civil que existía en El Salvador, y eso es lo que nosotros valoramos, que haya paz”.

Llegando a El Salvador para la última parte de nuestro recorrido por America Central. Estamos anticipando trabajo, contactos y generando redes para partir con todo el 11 de marzo. No hay tiempo que perder! pic.twitter.com/VHtexHOPFW — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) January 30, 2026

“Si eso implica que tenga que haber una cárcel de alta seguridad en El Salvador como existe, bueno, eso ya es decisión de El Salvador. Nosotros no necesariamente tenemos que replicar el mismo sistema ni el mismo esquema, pero sí tenemos que trabajar por la seguridad de nuestros compatriotas, que hoy se ha visto alterada y afectada por el crimen organizado”, culminó.

“Uno no puede deslumbrarse con la experiencia salvadoreña”

Quien ha sido insistente en que la fórmula de Bukele no es una que deberíamos replicar en nuestro país, es el mismo ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Durante esta jornada, reiteró su punto en conversación con Radio Agricultura: “Las soluciones en materia de seguridad tienen que estar adaptadas a los sujetos que están asociados, a los contextos y a los territorios en los cuales se desenvuelven”.

“Lo cierto es que cuando uno analiza el sistema penitenciario, creo que uno también tiene que tener cuidado, porque el sistema penitenciario salvadoreño, más que el Cecot (…) es un sistema penitenciario militarizado“, advirtió el jefe de cartera.

Si bien Cordero reconoció la importancia de conocer las experiencias de otros países, insistió que: “Otra cosa distinta es que uno quiera importar esos modelos a Chile. Entiendo que la visita del presidente electo es una visita para conocer la experiencia, no para trasladar y eso es bien importante, porque creo que las soluciones son locales”.

En esa misma línea, el diputado integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, de la bancada del PPD, aseguró que efectivamente se requiere cooperación internacional en el combate del crimen organizado. No obstante, enfatizó que hay que buscar modelos replicables a la realidad de nuestro país.

“El combate al crimen organizado naturalmente requiere mucha colaboración y cooperación internacional, pero en eso no hay que perderse nunca, uno tiene que buscar modelos que sean replicables y apliquen a la realidad, particularidad del crimen organizado en Chile. Son muchas las diferencias que hay entre lo que ocurrió en El Salvador y lo que ocurrió en Chile”, indicó el parlamentario.

Aseguró que se debería observar la política criminal de Italia, por ejemplo. “Es un modelo bien exitoso que hay que mirar en profundidad. Sin dejar de valorar el esfuerzo que ha hecho el presidente Bukele para controlar las altas tasas de homicidio, la posesión de armas, lo que ocurría con bandas de crimen internacional tan famosas como Las Maras, que efectivamente ha resultado en El Salvador, pero creo que no se ajusta mucho a la realidad de Chile”.

“Uno no puede deslumbrarse con la experiencia salvadoreña, sino que tiene que ir buscando aquellos puntos de encuentro con la realidad de lo que se vive en Chile (…) es evidente que es un modelo que de aplicarse de manera exacta en Chile, la verdad, no le veo que vaya a tener mucho éxito”, finalizó Araya.

Por su parte, el diputado de la UDI, Henry Leal, también de la Comisión de Seguridad Ciudadana, relevó la importancia de la visita de Kast al país centroamericano. “No significa que el presidente va a copiar el mismo modelo para aplicarlo en Chile. Hay que sacar lo mejor que se pueda de cada país y aplicarlo a la realidad chilena”, señaló.

“Es importante enviar una señal clara a los narcotraficantes, a las bandas del crimen organizado, a las bandas de grupos terroristas que operan en la Macrozona Sur, que tengan claro que el presidente desde el día 11 de marzo va a llegar a gobernar”, complementó.

Sobre el modelo carcelario, aseguró que es un tema “relevante” y que “ tenemos que construir más cárceles, pero también cárceles durísimas para las bandas de narcotráfico. Por lo tanto, esta experiencia de visitar El Salvador y conocer in situ lo que pasa ahí, como opera, me parece de la mayor importancia”.

“Insisto, sin que signifique que el presidente va a aplicar el mismo régimen en Chile, pero sí lo que sea prudente, lo que sea adecuado y lo mejor, aplicarlo a la realidad chilena, ese es el objetivo principal”, planteó Leal.

En cuanto a la agenda del presidente electo, la próxima semana se espera que inicie una nueva gira, esta vez por Europa, donde visitaría Bruselas, Italia y Hungría.