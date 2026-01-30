“México-Chile. Una historia de asociación estratégica”: libro conmemora 200 años de relaciones bilaterales

“Nuestra historia común nos enorgullece, pero también nos interpela —especialmente en tiempos complejos para la humanidad— a fortalecer la tradición latinoamericana de universidades públicas comprometidas con la justicia, la cultura y la integración regional”. Con esas palabras, la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, participó este jueves 29 de enero en el lanzamiento del libro “México-Chile. Una historia de asociación estratégica”, editado por el Acervo Histórico Diplomático de México.

La actividad se realizó en el Ministerio de Relaciones Exteriores y contó con la participación de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y de la embajadora de México en Chile, Laura Moreno Rodríguez.

La publicación se enmarca en la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Chile y México, hito que también da nombre a la exposición homónima inaugurada tras la presentación del libro. La muestra reúne documentos históricos, imágenes, fotografías y objetos patrimoniales que dan cuenta de la profundidad y continuidad del vínculo bilateral.

Durante su intervención, la subsecretaria Gloria de la Fuente subrayó el rol que cumplió México durante la dictadura chilena, recordando que el país azteca se transformó “en un refugio y en una oportunidad de reconducción para muchos compatriotas”, en lo que calificó como un gesto de humanidad y compromiso con los derechos humanos que marcó de manera indeleble la memoria colectiva.

“La relación entre Chile y México, forjada en la historia, la solidaridad y el trabajo conjunto, se proyecta hoy como un modelo de integración latinoamericana. No es fruto del azar, sino de una voluntad sostenida de tender puentes, reconocerse mutuamente y acompañarse en los momentos más complejos, así como en los desafíos comunes del presente”, afirmó la subsecretaria.

Por su parte, la embajadora Laura Moreno Rodríguez destacó la estructura y enfoque del libro, señalando que, a través de cuatro capítulos escritos por autoras y autores chilenos y mexicanos, provenientes tanto del mundo académico como diplomático, la obra propone un recorrido histórico profundo sobre la relación México-Chile.

“Se abordan episodios de solidaridad en contextos adversos, intercambios culturales que marcaron generaciones y proyectos de cooperación que hoy sustentan nuestra asociación estratégica. La relación bilateral no estuvo exenta de tensiones, pero esas coyunturas difíciles terminaron fortaleciendo los consensos”, agregó.

Un lazo público y universitario

En esa misma línea, la Rectora Rosa Devés sostuvo que la historia revisitada en el libro ha estado atravesada por la defensa de la soberanía, la solidaridad y una visión compartida de América Latina como proyecto político, cultural y humano. Junto con recordar figuras clave como Gabriela Mistral y el ex secretario de Educación Pública de México, José Vasconcelos, la autoridad universitaria destacó hitos recientes de cooperación académica.

Entre ellos, mencionó la participación de la Universidad de Chile como invitada de honor en la Feria del Libro de las Universitarias y los Universitarios de la UNAM (FILUNI) y la creación del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM al interior del Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la casa de estudios chilena.

“No se trata de un gesto aislado ni meramente administrativo, sino de la institucionalización de una historia de cooperación académica, cultural y científica de larga data”, afirmó Devés. El nuevo centro, añadió, permitirá profundizar la investigación conjunta, la movilidad académica y estudiantil, la docencia compartida y la difusión de la cultura mexicana en América Latina.

La directora del IEI, Dorotea López, también tuvo un rol destacado en la publicación. Junto a la académica María José Henríquez, es autora del capítulo “De la Revolución Mexicana a la Unidad Latinoamericana: relaciones diplomáticas, culturales y políticas entre México y Chile”.

A su juicio, el libro refleja el tejido histórico que une a ambos países desde los procesos de independencia hasta el quiebre democrático de 1973, y adquiere hoy una renovada vigencia. “En un escenario internacional marcado por la fragmentación, el debilitamiento del multilateralismo y la incertidumbre, la integración regional, la educación pública y la cooperación académica siguen siendo herramientas fundamentales para enfrentar los desafíos del presente”, sostuvo.

Finalmente, López subrayó que este lanzamiento refuerza el compromiso universitario con la vocación pública y latinoamericana que inspira tanto el libro como la creación del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en la Universidad de Chile, consolidando un hito clave en la relación bilateral contemporánea.