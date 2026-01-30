Salida dominical de Patricio Maturana abre fuerte cruce político entre Campillai y entorno de Kast

El Consejo Técnico de la cárcel de Molina aprobó esta semana la salida dominical del excarabinero Patricio Maturana, condenado por los apremios ilegítimos que dejaron ciega a la senadora Fabiola Campillai. La confirmación del beneficio llegó dos días después de que Gendarmería de Chile informara sobre la solicitud del interno, una vez que el consejo celebró su sesión el miércoles 28 de enero.

La senadora Fabiola Campillai calificó la decisión como “inaceptable” y afirmó que le produce “dolor y angustia”. En sus redes sociales, la parlamentaria vinculó la medida con una presunta injerencia del presidente electo, José Antonio Kast.

“Es inaceptable que el director nacional de Gendarmería haya viajado a la cárcel donde está recluido Maturana, justamente dos días después de reunirse con el presidente electo, quien abiertamente ha señalado en querer liberar a mi agresor”, declaró Campillai.

Como víctima de un ataque que acabó con mi visión, señalo que: los beneficios carcelarios que se otorgarán a Patricio Maturana, autor de este crimen, me generan dolor y angustia. Es inaceptable que el Director Nacional de Gendarmería haya viajado a la cárcel donde se encuentra… pic.twitter.com/WbZ4WqZerP — Senadora Fabiola Campillai (@DignidadFabiola) January 29, 2026

Añadió que, después de dicha visita, “se confirmó la aprobación del beneficio de salida dominical a mi victimario, quien en ningún momento ha mostrado arrepentimiento y mucho menos empatía con mi persona por el daño irremediable que me ha causado”.

Para la senadora, este hecho representa “un caso más en el que se demuestra el desamparo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno de Gabriel Boric”.

Campillai sostuvo que “no es casualidad cómo se han dado los hechos” y pidió la renuncia del director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez. Además, emplazó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, a revisar la documentación de la solicitud, advirtiendo que de no hacerlo se convertiría en cómplice de una decisión que —a su juicio— “está implementando adelantadamente el programa de Kast”.

Desde el sector político que apoya al gobierno entrante, el diputado electo y excarabinero Sebastián Zamora y la diputada Chiara Barchiesi (REP) se manifestaron a favor de indultar al exuniformado. Según Radio Biobío, Zamora se refirió específicamente al beneficio de salida dominical: “La verdad me parece que es un beneficio que cualquier condenado puede tener. José Antonio Kast también ha sido contundente en sus declaraciones, se va a revisar la causa posteriormente con minuciosidad y hay que estar tranquilos”.

Por su lado, Barchiesi recordó una visita anterior al penal: “Nosotros fuimos a Molina junto a Zamora, junto al presidente Kast hace algunos meses atrás a visitar al capitán Maturana y José Antonio Kast fue súper claro en decir, que se van a estudiar los antecedentes para indultar al capitán Maturana”.

La parlamentaria concluyó con una crítica al sistema: “Un carabinero debería estar en la calle sirviendo, lamentablemente hoy día tenemos fiscales que se dedican a perseguir a los carabineros para meterlos a la cárcel en vez de perseguir a los delincuentes. Ese es el cambio que necesitamos urgente en nuestro país”.

Cabe recordar que el presidente electo, José Antonio Kast, puso en duda el debido proceso en este emblemático caso durante su campaña. En marzo pasado declaró: “Estuve con el capitán Patricio Maturana quien fue condenado por cumplir su deber. Si soy su presidente, revisaré su caso e impulsaré su indulto”.

La senadora Yasna Provoste también reaccionó y solidarizó con Campillai a través de X. “Duele el alma cuando se beneficia a personas que no muestran arrepentimiento alguno”, señaló. Provoste hizo un llamado a la institución: “Espero que la decisión de Gendarmería se pueda rectificar por los canales correspondientes”.