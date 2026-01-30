Tras "derrumbe" de su estrategia: Cristián Riego ve a Vivanco forzada a "colaborar" con la justicia para reducir su pena

Este viernes 30 de enero a mediodía, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago dictará las medidas cautelares en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y resolverá si queda o no en prisión preventiva. La exintegrante del máximo tribunal está acusada de cohecho y lavado de activos en la denominada trama Bielorrusa, arista del caso Audios.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el abogado Cristián Riego, señaló que “se derrumbó la estrategia de defensa de Ángela Vivanco”. Una táctica que, según explicó, se basó en negar todo, aunque “sin mayor eficacia”: “La prueba resulta abrumadora y lo más probable es que sea mantenida en prisión preventiva”.

Lo anterior, deja a la defensa de la imputada un nuevo camino, de acuerdo al también académico de la Universidad Diego Portales: colaborar. Alternativa que podría permitirle negociar la reducción de su pena o modificar sus medidas cautelares. “Va a tener que entregar información sobre los hechos, incluso sobre los de ella ya no hay tanto lugar, porque la colaboración tiene que ser novedosa. Por lo tanto, tendría que entregar información sobre nuevos hechos, sobre nuevos imputados, otros casos, otros abogados, eventualmente otros jueces si es que los hay”, aseguró.

“Como me parece que es una persona bastante inteligente y calculadora y no creo que se vaya a conformar con estar presa muchos meses, en prisión preventiva y eventualmente muchos años cumpliendo la pena. Creo que es de esperar razonablemente que ella pudiese buscar colaborar”, agregó Riego.

Sobre la estrategia de defensa que ha utilizado el representante de la exjueza, Jorge Valladares y su acusación de “camotera institucional”, el académico planteó que la situación de Vivanco efectivamente es peculiar. Reconoció que existen “malas prácticas” en los tribunales superiores de justicia que han sido criticadas anteriormente, como intercambio de favores, nepotismo y tráfico de influencias, por ejemplo.

Sin embargo, Riego aseguró que la exministra “introdujo, no sabemos hasta ahora si es la única, pero supongamos porque es la única que se la ha probado, un nivel distinto (…) la coima es algo novedoso que nos ha sorprendido a todos“.

“Pero no solo eso, la señora Vivanco no solo está acusada de coimas, lo cual ya es algo peculiar, sino que además ahora el exdiputado Silber la ha acusado, yo diría, de prácticas gansteriles, como esta idea de organizar una operación de desprestigio de sus colegas contratando o convocando a una especie de ONG para que haga una campaña en contra de dos ministros que le estaban perturbando sus planes”, expuso.

Para el abogado, estas prácticas son “verdaderamente novedosas”. No obstante, revisó cómo se posicionan en el contexto de Luis Hermosilla, que es el personaje principal del caso Audios.

“Probablemente Luis Hermosilla venía haciendo este tipo de cosas hace mucho tiempo, pero lo que hizo que adquiera también una connotación distinta fue su designación en el gobierno del presidente Piñera (…) que adquiera el poder, el acceso a un gobierno y al Presidente de la República, sobre todo en temas de designaciones, le dio un poder que también yo creo que es algo un poco inusual y probablemente no lo veníamos desde la época de la dictadura”, afirmó.

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