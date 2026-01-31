Comisión Verdad y Niñez: "La muerte de un niño en el contexto del sistema de protección no es un hecho aislado ni fortuito”

El pasado 23 de enero, falleció un niño de tres años y ocho meses que permanecía en la residencia Casa Nacional, ubicada en la comuna de Ñuñoa. El Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia informó que “el accidente se produjo alrededor de las 18:00 horas, en una piscina de niños ubicada al interior de la residencia en Ñuñoa, en circunstancias que están siendo investigadas por la Fiscalía y las entidades correspondientes”.

El Servicio se comprometió a poner “a disposición de las autoridades policiales y judiciales todos los antecedentes y medios para la toma de las diligencias que permitan esclarecer los hechos”. Y ha instruido una investigación interna para recabar antecedentes.

En paralelo, se dispuso un acompañamiento a la familia. Y también “contención a los niños y niñas presentes en el accidente, así como refuerzo a los equipos de trabajo, con el objetivo de resguardar la continuidad de cuidados y el bienestar de todas y todos”.

La verdad es un deber institucional y una condición mínima de justicia. Así lo plantean desde la Comisión Verdad y Niñez luego de la confirmación de esta nueva muerte en una residencia.

“Este hecho vuelve a evidenciar la urgencia de fortalecer los mecanismos de control, prevención y cuidado en todos los lugares en donde haya niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo la custodia del Estado” agregan los y las integrantes de esta instancia que se constituyó en 2025.

Y lamentan: “Debemos señalar que la muerte de un niño en el contexto del sistema de protección no es un hecho aislado ni fortuito”. En entrevista con Radio Universidad de Chile, Sebastián Valenzuela, Vicepresidente de la Comisión Asesora Presidencial para el Esclarecimiento de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes bajo la custodia del Sename o en Sistemas de Cuidados Alternativos Privados, reflexiona sobre los factores que aun apuntan a un sistema que enfrenta muchos desafíos.

Lo primero, desde la Comisión, expresan su pesar y acompañamiento a la familia y seres queridos “frente a esta pérdida irreparable que conmueve y duele como país”. Y esperan, que las investigaciones anunciadas permitan esclarecer plenamente las circunstancias de su muerte y determinar eventuales responsabilidades.

Por circunstancias que pueden ser variadas, los NNA no están con sus familias de origen y estando bajo la custodia del Estado- advierte Valenzuela-se terminan vulnerando sus derechos.

“En estos casos, en la manera más brutal cuando hablamos del fallecimiento de una persona. Y, lamentablemente, estos hechos siguen sucediendo” afirma el subsecretario de Justicia del gobierno del expresidente Piñera y ex jefe de la División Jurídica y de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Valenzuela comentó que, en el caso de la primera infancia, se buscan alternativas que eviten una permanencia en residencias.

“Están también, por ejemplo, las familias de acogida que pueden ser de carácter transitorio. Y la evidencia indica que, precisamente, en esos casos cuando hablamos de los niños más pequeños, sobre todo niños de hasta tres años, debiesen estar siempre disponibles otros tipos de mecanismos” describe.

Reconoce que “esto no es fácil, se requiere contar con personas preparadas y capacitadas para poder recibir de manera transitoria a estos niños. Otra opción: trabajar con su familia extensa y no necesariamente con su padre o con su madre”.

El académico apunta a que “estamos hablando acá de la población más vulnerable con la que nos podemos encontrar”. “Donde, obviamente, su posición los hace muy débiles frente a todas estas irregularidades y esta negligencia que tenemos, más bien estructural. Y el problema parece ser más grave porque como país hemos hecho bastantes cambios durante los últimos 15 años” agrega.

Pese a todos los cambios de leyes y a nivel institucional, tenemos que preguntarnos-plantea el Vicepresidente de la Comisión- cuando al final se mira al fondo: ¿Por qué no somos capaces de cumplir con una custodia que cumpla con esos estándares mínimos de derechos?

“Garantías de no repetición”

“Seguiremos contribuyendo al esclarecimiento de la verdad y a generar garantías de no repetición” aseguraron desde la Comisión Verdad y Niñez, recordando que durante los últimos meses han concretado espacios de escucha recibiendo los testimonios de víctimas, sobrevivientes y sus familias.

“Como Comisión tenemos el mandato de recibir sus testimonios y poder reconocerlas como víctimas, vulneradas en sus derechos fundamentales por parte del Estado” dijo Valenzuela.

Los testimonios pueden concretarse de manera presencial, telemática, o escrita. “Se trata de conocer de primera fuente, la verdad de lo que ha pasado por décadas bajo este sistema que no ha cumplido” dice el experto.

Este proceso se inició durante el segundo semestre del año pasado cuando se implementó la plataforma y continúa durante todo este 2026. “Hemos percibido una desconfianza de lo que viene del Estado ¿Por qué voy a confiar ahora? Por eso es un proceso que trabajamos con distintas organizaciones y agrupaciones, un proceso riguroso y de largo aliento” agrega.

Y revela que ha sido un proceso difícil. “Algunas personas han revelado por primera vez estos hechos, incluso en su círculo familiar”.

Por esta razón, se crean “las condiciones adecuadas para recibir estos testimonios. No podemos tapar debajo de la alfombra, disponemos de un tiempo amplio para recibirlos y luego proponer medidas de reparación”.

En el sitio de la Comisión puedes acceder al formulario que te permitirá agendar la entrega de tu testimonio como persona que sufrió cualquier forma de violación a tus derechos humanos mientras estuviste en una residencia, hogar, centro de detención del Sename, y otro programa residencial o de justicia administrado por organismos privados, entre 1979 y 2021.