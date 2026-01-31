¡Debut triunfal! Carnaval de Arica lució toda su belleza y encanto

El parque Brasil con una masiva asistencia, el circuito carnavalero colmado de alegría, color y energía, mujeres emprendedoras y el comercio a tope. Así fue la primera jornada del Carnaval Andino “Arica con la Fuerza del Sol”.

Cuando el carnaval tenía cinco horas en el cuerpo, la multitud disfrutó de las presentaciones de: Tinkus Ruphay Masis, Morenada Residentes Bolivianos, Arica Negro, Morenada San Pedro de Totora y Salay Bolivia de Arica.

Heidy Poma, con seis años de experiencia bailando en el Carnaval de Arica, dijo que “el ritmo del Salay es muy encantador. El coqueteo y el zapateo transmiten alegría”. ¿Es muy difícil bailar Salay? ¡No! Cuando escuchas la banda tocar los pasos te salen igual”, comentó la bailarina.

Belez Quispe, fundador de la Morenada San Pedro de Totora, cree que el Carnaval Andino “Arica Con la Fuerza del Sol” es mejor que el Carnaval de Oruro porque “en Bolivia el carnaval solo dura dos días, en cambio acá son tres. La ropa que compramos está bien gastada”.

Según informa la municipalidad, por YouTube el Carnaval de Arica llegó a miles de hogares y de teléfonos celulares. En las primeras horas de transmisión la plataforma digital registró un total de 216 mil 792 visualizaciones.

Ante la atenta mirada del jurado internacional, las comparsas dejaron hasta la última gota de sudor en la avenida comandante San Martín.

El Carnaval no para, este sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, se vivirán dos jornadas igual de espectaculares que la primera, aseguran los organizadores. Y el próximo lunes 2 de febrero al ritmo de Illapu y “Sabor Sabor” de Bolivia conoceremos los nombres de los ganadores.

Epicentro de la diversidad cultural, la música y la danza andina

Con la tradicional Pawa, ceremonia ancestral de agradecimiento a la Pachamama, el viernes en la mañana se dio inicio a una nueva versión del Carnaval Andino Arica con la Fuerza del Sol, marcando oficialmente el comienzo de la fiesta cultural más importante del norte del país y una de las celebraciones más esperadas del calendario nacional.

La ceremonia inaugural contó con la presencia del alcalde de Arica, Orlando Vargas Pizarro, junto a autoridades regionales y comunales, representantes del Ejército y Carabineros, además de los dirigentes de la Confraternidad de Bailes Andinos Inti Ch’amampi y de la Federación de la Cultura y las Artes Indígenas Kimsa Suyu, quienes destacaron el valor patrimonial y la proyección internacional del carnaval.

“La verdad que muy felices, estamos dando el comienzo al Carnaval en esta linda avenida, donde ya hemos pawado con el vino, con el agua ardiente y le damos el vamos al Carnaval que será el más hermoso de todos los tiempos porque costó mucho, hubo muchos trámites, pero logramos sortearlos juntos tanto la Federación, la Confraternidad y las autoridades. Es sabroso este Carnaval, lo voy a bailar todo”, expresó Vargas.

Sumado a ello, Martín Montecinos, presidente de la Confraternidad de Bailes Andinos Inti Ch’amampi y Gabriel Mamani presidente de presidente de la Federación de la cultura y las artes indígenas Kimsa Suyu, agradecieron al Concejo Municipal e invitaron a la comunidad a disfrutar de este evento multicultural.

“Hemos tenido múltiples actividades con la finalidad de poner en valor nuestro Carnaval Andino con la Fuerza del Sol, agradecer al cuerpo de Concejales ya que sin ellos no hubiesemos tenido los recursos para todas actividades que hemos realizado y además del apoyo del Gobierno Regional y de la Delegación, como dijo el alcalde, el Carnaval es patrimonio de todos los ariqueños”, dijo Montecinos.

“Ya dimos el puntapié inicial con la pawa, es una tradición que todos los años se tiene que hacer para pedir permiso para bailar y danzar de buena forma en este Carnaval. Invitar a la ciudadanía en la que se viven cuatro días de fiesta”, indicó Mamani.

“Vengan, conozcan este Carnaval, es el más lindo que existe en Chile, ningún baile se compara en lo que pasa en Arica, vengan, los invito, el clima es maravilloso”, comentó Jacqueline Boero, concejala.

“Estamos súper contentos que se está realizando de muy buena manera, hay muchas sorpresas, este Carnaval está creciendo y súper contenta de ser parte de este Carnaval”, manifestó Susan Vega, concejala.

“El Carnaval es de todos nosotros, acá uno viene a bailar, viene de distintas regiones a ver un Carnaval que está creciendo cada año, y como dijo el alcalde para el próximo año tenemos un grande desafío”, indicó Mamani.

Fotografías: muniarica.cl