Delcy Rodríguez impulsa ley de amnistía general tras la captura de Nicolás Maduro

En un giro político trascendental para Venezuela, se anunció este sábado el impulso de una ley de amnistía general. La medida pretende abarcar todos los hechos de violencia política registrados desde 1999 hasta el presente, buscando cerrar un ciclo de confrontación que ha marcado las últimas décadas del país.

El anuncio se produce en un escenario de alta tensión y cambios estructurales tras la captura de Nicolás Maduro. Según se informó, esta iniciativa tiene como objetivo fundamental sanar las fracturas sociales. Para agilizar el proceso, la mandataria Delcy Rodríguez instruyó a las comisiones judiciales a trabajar con carácter de urgencia:

“Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político de violencia de 1999 al presente, para que en las próximas horas presenten la ley ante la Asamblea Nacional”.

Reconciliación y límites de la justicia

La propuesta de amnistía aspira a ser un mecanismo de “reencauzamiento de la justicia” y convivencia democrática. Rodríguez hizo un llamado directo a los futuros beneficiarios y a quienes ya han recuperado su libertad en semanas recientes, instándolos a dejar de lado la revancha. En su intervención, enfatizó la necesidad de una coexistencia basada en el respeto a la pluralidad:

“Es una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela. Que desde la diversidad y la pluralidad que existe podamos coexistir con respeto a la ley”.

Sin embargo, la normativa establece exclusiones claras. El beneficio no alcanzará a personas procesadas por delitos de homicidio, narcotráfico, corrupción o violaciones graves a los Derechos Humanos, marcando una línea divisoria respecto a la impunidad en crímenes de lesa humanidad o delitos comunes de alta gravedad.

El panorama de las excarcelaciones

Mientras el gobierno de transición avanza en la redacción de la norma, los reportes de las organizaciones civiles reflejan la magnitud de la crisis carcelaria. Se estima que, desde el inicio de la última oleada de liberaciones el pasado 8 de enero, más de 700 presos políticos han sido excarcelados.

No obstante, las entidades defensoras de derechos humanos advierten que el camino hacia la normalización institucional es extenso. Pese a los anuncios de amnistía, se estima que todavía existen miles de personas que enfrentan restricciones arbitrarias a su libertad, lo que pone de manifiesto el desafío para restaurar plenamente el Estado de derecho en el país.