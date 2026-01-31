Luis Cordero defiende condiciones de reclusión de Ángela Vivanco: “Es difícil creer que existan privilegios”

El ingreso de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín ha reinstalado la controversia sobre el trato a internos de alta connotación pública. Ante las críticas por su permanencia en un módulo segregado —conocido coloquialmente como el “Capitán Yáber femenino”—, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, salió en defensa de los protocolos de Gendarmería, descartando que la exmagistrada goce de prerrogativas injustificadas.

En conversación con Meganoticias, Cordero explicó que la creación de este espacio de aislamiento no fue una medida improvisada para Vivanco, sino el resultado de un debate iniciado tras el ingreso de la abogada Leonarda Villalobos. El secretario de Estado subrayó que el Estado tiene el deber ineludible de resguardar la integridad de quienes están bajo su custodia, basándose en criterios técnicos y no en influencias políticas.

La cárcel como un lugar “inhóspito”

Frente a los cuestionamientos sobre el acceso a agua caliente y la separación del resto de la población penal, el ministro fue enfático en señalar que la privación de libertad, en cualquier modalidad, dista mucho de ser una situación cómoda. Cordero criticó a quienes califican estas condiciones como lujos:

“A mí siempre me sorprenden los que opinan de la cárcel… Lugares como estos son muy inhóspitos. Es difícil creer que una persona está con alguna situación de privilegio ahí, independiente de la forma en la que esté”.

El titular de Seguridad Pública insistió en que las decisiones de Gendarmería obedecen a un análisis del perfil criminológico y los riesgos de seguridad asociados al cargo que ocupaba la imputada, buscando evitar incidentes que comprometan la responsabilidad internacional del Estado chileno.

Salud y seguridad bajo mandato judicial

La reclusión de Vivanco, imputada por cohecho y lavado de activos en el marco del caso bielorruso, también responde a instrucciones directas del 7° Juzgado de Garantía de Santiago. El juez de la causa ordenó medidas especiales tras atender los argumentos de la defensa respecto a la salud de la exministra.

Cordero recordó que la resolución judicial obliga a las autoridades penitenciarias a velar tanto por la estabilidad médica como por la protección física de Vivanco, asegurando que el diseño de su prisión preventiva cumple estrictamente con lo dictaminado por el tribunal. De esta manera, el Ejecutivo cierra filas en torno a la gestión carcelaria, reafirmando que la segregación es una herramienta de seguridad y no un beneficio discrecional.