El dilema no es la fe, sino el Estado: las políticas respecto a la comunidad LGBTQIA+ en la antesala del nuevo gobierno

El debate abierto tras el nombramiento de la próxima ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, trasciende a una figura individual y apunta a una cuestión más profunda: la estabilidad y proyección de las políticas públicas destinadas a proteger a mujeres y diversidades sexuales y de género. Organizaciones sociales alertan que buena parte de estos avances no están blindados por ley y dependen de la voluntad política del gobierno de turno, lo que vuelve urgente observar cómo el Estado garantizará -o no- derechos fundamentales frente a posibles retrocesos.

“No creemos correcto que se fomente la homosexualidad en Chile”, dijo la futura ministra en 2017 cuando era presidenta de los Jóvenes Cristianos Evangélicos USACH. Esto en respaldo a la “reconversión” religiosa para dejar la homosexualidad que hizo pública Alexander Nuñez, conocido como Arenito, ex integrante del programa Yingo.

“Yo creo que nosotros tenemos que ser fuertes en señalar que las terapias de reconversión son tortura. Ahora, también entiendo que esos dichos son de hace 10 años, por lo tanto estamos más interesados en saber qué piensa hoy sobre eso con toda la evidencia internacional y cómo lo va a plantear siendo ministra”, analizó ya en la actualidad, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la directora ejecutiva de Fundación Iguales, María José Cumplido.

Para Ignacia Oyarzún, presidenta de Organizando Trans Diversidades (OTD), enfatizó en que independiente de las declaraciones del pasado, es importante que su gestión esté “a favor de las personas que están en situación de vulnerabilidad, como las personas de las diversidades y las mujeres”.

“Va a depender mucho, por ejemplo, de la voluntad que pueda tener el ministerio para seguir gestionando políticas públicas que están establecidas para proteger a las personas de la violencia, que es algo que ahora se hace. Entonces, no basta solo decir, sino que también hay que hacer”, enfatizó.

Ministra de la Mujer y Equidad de Género

Han pasado 10 años desde que Judith Marín dijo que no era correcto “fomentar la homosexualidad”. Hoy es secretaria del Partido Social Cristiano que, por ejemplo, se ha mostrado contrario al matrimonio igualitario, a la Ley de Identidad e Género, al patrocinio y financiamiento Estatal de cuentos infantiles sobre identidad de género, como “Ariel es una Niña”, también han cuestionado el financiamiento al Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) en múltiples ocasiones, entre otras razones, por considerarlo un “experimento”.

El 11 de marzo pasará a dirigir una cartera que entre los “pilares de su gestión” está “garantizar el respeto y la inclusión de personas de todas las orientaciones sexuales e identidades de género, promoviendo políticas que aseguren igualdad de oportunidades y derechos”. Organizaciones LGBTIQA+ se preguntan si esas posturas podrían traducirse en retrocesos respecto a políticas públicas.

“El nombramiento de Judith Marín nos preocupa debido a cómo se ha comportado su partido político respecto a las leyes, reformas o políticas públicas hacia la comunidad LGBT. Su partido ha votado siempre en contra de todo lo que para nosotros implica un avance en materia de igualdad y no discriminación”, analizó María José Cumplido desde Iguales.

Desde el nombramiento de Marín se ha acusado intolerancia hacia sus creencias religiosas por las críticas hacia la agenda política impulsada por su sector, incluso se ha instalado el término “canutofobia”. Sobre este debate Cumplido señaló que “nosotros no tenemos ningún problema con su fe, de hecho, si hablamos del mundo evangélico, hay feminismo evangélico también, así que por ese lado yo no tengo ningún prejuicio, pero sí tengo preocupación por cómo se comportará su partido y qué ideología sigue su partido”.

En miras a marzo, la directora ejecutiva de Iguales dijo que estarán “disponibles a trabajar con ella para avanzar. Monitoreamos todo lo que a nosotros nos parezca que podría ser negativo. Obviamente vamos a esperar que ella asuma y vamos a dialogar respecto a las decisiones que ella tome como ministra”.

Desde OTD, Ignacia Oyarzún, señaló que la llegada de Marín a la cartera es “compleja”, no solo por su historial en sí, sino porque se “legitiman ciertos discursos odiosos, que desinforman, que generan una sensación de inseguridad y de miedo hacia las diversidades sexogenéricas, particularmente porque los ataques y los crímenes de odio aumentan cuando hay gobiernos que son de extrema derecha y que profesan discursos que atentan en contra de la dignidad de las personas de la comunidad trans particularmente, como lo hemos visto con Donald Trump”.

En Chile no existe una institucionalidad dedicada a la proyección de los derechos de las personas disidentes sexuales y de género, como sí la hay para las personas adultas mayores, la niñez o personas con discapacidad, indicó Oyarzún y “muchas de estas necesidades recaen específicamente en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género”.

Para Oyarzún la desinformación ha sido motor de retrocesos en la actualidad, por ejemplo, en materia de bloqueadores hormonales para personas trans menores de 18 años, “por lo mismo cuando esa desinformación ya no viene solamente desde el Congreso, sino que puede venir desde el Ejecutivo, eventualmente van a perderse muchas normativas que tenemos hasta el día de hoy”.

Fundación Todo Mejora se dedica a crear “espacios seguros y libres de violencia para niñeces, adolescencias y juventudes LGBTQIA+” y han trabajado por más de 13 años pasando tres gobiernos. Su director ejecutivo, Cristian Prinea, señaló que efectivamente existe “cierto grado de preocupación e incertidumbre”.

Sin embargo, explicó también que desde la experiencia de Todo Mejora siempre ha existido resistencia desde el entorno de niños, niñas y adolescentes respecto a las temáticas que abordan, por lo que “nos da cierto grado de esperanza y es el mensaje de nuestra fundación, que cualquier persona puede educarse y también cambiar sus opiniones y sus posturas”.

Prinea aseguró que la Ministra “tiene la responsabilidad institucional de formarse, de actualizar sus conocimientos y de comprender la complejidad de las realidades que ese ministerio debe abordar. Nuestra postura crítica se sostiene justamente desde ahí, como en la convicción de que el aprendizaje y de la evolución son posibles, especialmente cuando existen datos y experiencia que lo respalda”.

¿Políticas públicas?

Ignacia Oyarzún, desde OTD, explicó que las normativas respecto a las disidencias sexuales y de género son en su mayoría administrativas, que no tienen resguardo al no ser Ley de la República. “Los avances que ha tenido Chile son eventualmente muy inestables en cuanto a que dependen del gobierno de turno y, por tanto, eso demuestra la madurez que tiene el Estado para proteger los derechos humanos de estos grupos”, señaló.

“La gestión que lleve adelante Marín va a darnos la razón, eventualmente, respecto a cómo se pretende manejar un ministerio que tiene que ver con la gestión pública, concreta, con el resguardo de los derechos de las mujeres y de las diversidades frente a la violencia, frente al odio. Cómo se va a posicionar la ministra que ha tenido una opinión conocida en contra de nuestros derechos”, alertó Orayzún.

Cumplido, por su parte, planteó que “el Ministerio de la Mujer tiene un gran desafío en materia de la atención de mujeres LBT, es decir, lesbianas, bisexuales y trans. Nosotros hemos llevado adelante un estudio para proponer mejoras junto a ellos y vamos a monitorear cómo se implementa”.

“Yo creo que es importante monitorear cómo se va avanzando respecto a los derechos de las mujeres o en la implementación de leyes que van desde el tema de la corresponsabilidad, hasta temas que pueden ser más polémicos como el aborto. Finalmente, lo que vamos a monitorear es si el Ministerio de la Mujer continúa dándole libertad a las mujeres para decidir y entregándoles las herramientas que necesitan para tomar sus decisiones respecto a la vida que quieren llevar”, concluyó.

Desde Todo Mejora, Cristian Prinea, explicó que en términos de políticas públicas los temas LGBTQIA+ se comenzaron a discutir recientemente de manera “más transversal” y, por lo tanto, las demandas de la comunidad no se han traducido necesariamente en leyes concretas. Se abre así un espacio de “incertidumbre”, en línea con lo que comentaba Ignacia Oyarzún.

Cristian complementó que lo anterior se acrecienta, justamente, con la llegada de la próxima administración. “El nuevo gobierno, no en su totalidad, pero en el fondo este sector, genera en especial en la comunidad LGBTQIA+, esta incertidumbre por creer que quienes vienen podrían generar mucho más estigma, discriminación y violencia”.

“Aquí quiero ser súper enfático, el presidente electo ha señalado explícitamente que su gobierno busca gobernar para todas las personas y cuando hablamos de todas las personas eso incluye de manera inequívoca al colectivo LGBTIQ+ y también a sus familias, a las comunidades que los rodean. Ese compromiso probablemente sea la bandera que vamos a llevar desde Todo Mejora y desde distintos organismos de la sociedad civil, esto tiene que traducirse en prácticas concretas. Debería ser un mensaje respecto a que no van a haber retrocesos en derechos y que además, quieren aprender, entender, conocer”, destacó el director ejecutivo de Todo Mejora.

Respecto a qué políticas buscan impulsar como fundación, Prinea comentó avances en materia de salud mental, como la prevención del suicidio que es relevante para las personas LGBTQIA+ porque “están mucho más propensas a ellas, están más expuestas a riesgos en salud mental, producto de estigma, discriminación y violencia”.

Además, mencionó un tema no menor, que causa bastante distancia en la derecha chilena. “A nosotros nos parece relevante con respecto a leyes, el análisis, la profundización de un proyecto de ley asociado a la educación sexual integral, que es clave insistir. Su alcance es mucho más amplio de lo que muchas personas creen, justamente, porque como dice su nombre, es integral y aborda temas como el autocuidado, la prevención de violencias, la relación respetuosa, la afectividad, la salud mental, el desarrollo saludable, en nuestro caso muy importante, de niños, adolescentes y jóvenes, dijo Cristian Prinea.