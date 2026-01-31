Ministra Arredondo defiende el Pase Cultural pero oficia al CDE por presunto mal uso

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, respondió este sábado a la polémica generada por el Pase Cultural, luego de que su sucesor designado, Francisco Undurraga, anunciara la eliminación del programa por considerarlo un “abuso”. En una entrevista concedida a El Diario de Cooperativa, la secretaria de Estado fue enfática en rechazar cualquier irregularidad, asegurando que el Ejecutivo ya puso los antecedentes a disposición de la justicia.

Arredondo confirmó que el Ministerio envió una solicitud formal de investigación al Consejo de Defensa del Estado (CDE). El objetivo es determinar si existió dolo o negligencia en el uso de los $50.000 destinados a jóvenes vulnerables y adultos mayores, tras denuncias que apuntaban a la compra de productos ajenos al ámbito artístico. Respecto a la probidad en el uso de fondos públicos, la ministra señaló:

“La mala utilización de los recursos públicos en ningún caso es algo que se debe avalar. El reglamento establece que el mal uso implicará devolver los recursos al Tesoro Público”.

Una política pública con alcance nacional

Pese a los cuestionamientos, la ministra realizó una férrea defensa del impacto social que ha tenido la iniciativa desde su creación. Según las cifras entregadas por la cartera, cerca de 100 mil personas activaron el beneficio durante el año 2025, permitiendo que jóvenes de sectores vulnerables accedieran a material educativo y cultural que de otro modo sería inalcanzable.

Arredondo destacó que el Pase Cultural no fue una medida aislada, sino el resultado de un diseño institucional complejo que involucró al BancoEstado, Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social, utilizando la plataforma digital del Bolsillo Familiar Electrónico para su distribución. La ministra relató haber recibido testimonios de beneficiarios que utilizaron el dinero para adquirir libros universitarios, subrayando que se trata de una política “inédita” en el país.

El futuro del programa bajo la administración Kast

Ante la inminente llegada del nuevo gobierno de José Antonio Kast, Arredondo tomó distancia de la decisión de Undurraga de suspender el programa apenas se concrete el cambio de mando el 11 de marzo. Para la secretaria de Estado, la prioridad actual es que las acciones legales avancen y se determine si hubo responsabilidades administrativas o penales.

Finalmente, la ministra dejó en manos de las futuras autoridades la continuidad o transformación de las herramientas de fomento:

“Esperamos que la investigación avance. El futuro Gobierno tendrá que ver cómo implementa las distintas políticas públicas que tiene nuestra institución”.

Con este escenario, el Pase Cultural se despide entre el respaldo de sus creadores por su alcance social y la crítica del gobierno entrante, que apuesta por una auditoría total y el cierre de la billetera digital para estos fines.