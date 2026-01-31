Minnesota: continúan las protestas contra la política migratoria de Trump

Estados Unidos vive un fin de semana de movilización nacional contra la política migratoria de Donald Trump y a favor de la retirada de los agentes del ICE. Se han previsto concentraciones en todo el país para este sábado 31 de enero, pero las marchas comenzaron ayer. En Los Ángeles, Nueva York, Atlanta y, por supuesto, en Minneapolis, donde se celebró la primera gran concentración desde la muerte de Alex Pretti hace apenas una semana.

“Apagón Nacional“, es como han llamado a esta jornada de acción convocada por organizaciones de defensa de los migrantes tras la conmoción causada por la muerte de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales. Entre los participantes estaba la estrella de rock Bruce Springsteen, que cantó para el público una canción dedicada a la memoria de ambos activistas abatidos, Streets of Minneapolis. (Ver video más abajo en el artículo).

“No creo que nuestro gobierno federal deba estar aterrorizando a nuestra gente así”, dijo a la AFP Sushma Santhana, de 24 años, quien acudió a la marcha. Y es que el viernes, en Minneapolis, había mucha emoción en la procesión. La sensación generalizada de que se estaba produciendo un ataque masivo contra el estado de derecho había llevado a las calles de la ciudad a personas que, en algunos casos, nunca habían manifestado en su vida.

La protesta fue respaldada también por los demócratas que controlan el estado de Minnesota y Mineápolis, una ciudad santuario de 430 mil habitantes que se rehúsa a cooperar con las agencias que luchan contra la inmigración irregular.

Estado de derecho en cuestión

Más allá de las dos trágicas muertes de Renee Good y Alex Pretti, está toda la cuestión de la política migratoria. Para la inmensa mayoría de los manifestantes, los agentes del ICE es la encarnación del racismo de la administración Trump y estas redadas policiales han hecho estallar un sistema en el que los inmigrantes formaban parte integrante de la vida local en Minnesota. La retórica que equipara a los indocumentados con delincuentes es, por lo tanto, muy mal recibida, según informa el enviado especial a Minneapolis de RFI, Vincent Souriau.

Apertura de una nueva investigación

El viernes 30 de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la apertura de una nueva investigación sobre la muerte de Alex Pretti, esta vez en relación con la violación de sus derechos fundamentales, al tiempo que subrayó que se trataba de un procedimiento «estándar».

La administración Trump intentó calmar la situación enviando al lugar a Tom Homan, el «zar de las fronteras de Trump». Homan afirmó que “se podrían y deberían realizar ciertas mejoras”, un cambio notable de tono respecto a su predecesor en el terreno, el combativo Greg Bovino.

Escepticismo de los manifestantes

Sin embargo, estos intentos de apaciguamiento son recibidos con mucho escepticismo en Minneapolis. La confianza se ha roto, sobre todo desde las declaraciones falsas de varios altos cargos de la administración Trump, que tildaron de «terroristas» a Alex Pretti y Renee Good.

«No tengo muchas esperanzas. Para mí, solo están tratando de cubrirse las espaldas. Inmediatamente intentaron ocultarlo todo bajo la alfombra. A Renee Good y Alex Pretti les etiquetaron inmediatamente como «terroristas nacionales», así que no tengo muchas expectativas en ese sentido», declaró Samuel, un manifestante de unos veinte años que participaba en la marcha.

Nadie espera que se lleve a cabo una investigación real. Sin embargo, la mayoría de los detractores del ICE exigen sanciones, en particular contra Kristi Noem, la ministra de Seguridad Interior, y muchos esperan que pronto sea destituida de su cargo.

Dos periodistas detenidos, entre ellos, el célebre ex presentador Don Lemon

Por otra parte, dos periodistas estadounidenses fueron detenidos en relación con las recientes manifestaciones, según informó la fiscal general, Pam Bondi, quien se felicitó en X por haber dirigido ella misma la detención del célebre expresentador de la CNN, Don Lemon, acusado de haber obstaculizado la libertad de culto al entrar hace dos semanas junto a otros reporteros y activistas en una iglesia protestante de Saint Paul, ciudad adyacente de Mineápolis.

Esa protesta, retransmitida en directo por Lemon, se produjo porque los activistas acusaban al pastor de ser un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El abogado de Lemon confirmó que fue detenido en Los Ángeles, y agregó que su trabajo en la cobertura de la protesta “no fue distinto de lo que siempre ha hecho”.

Según los testimonios recogidos en la investigación inicial, Lemon habría ingresado junto con los manifestantes e interrogado en directo a los feligreses, atemorizados por esa incursión. Lemon está acusado de conspiración para privar de derechos e interferir con los derechos de la Primera Enmienda, dijo a la AFP un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. La Primera Enmienda a la Constitución estadounidense protege la libertad de expresión, incluida la religión.

Lemon fue puesto en libertad tras una breve audiencia judicial en Los Ángeles, informaron medios estadounidenses. Su próxima audiencia será en Mineápolis el 9 de febrero. El Comité para la protección de Periodistas (CPJ) condenó el “ataque flagrante” contra la prensa.

Bruce Springsteen y su nueva canción Streets of Minneapolis

Por su parte, la leyenda del rock estadounidense Bruce Springsteen subió al escenario el viernes 30 para interpretar su nueva canción, escrita en homenaje a los dos manifestantes que murieron por disparos del ICE. El «Boss» compuso y grabó “Streets of Minneapolis” en 24 horas para responder, según sus propias palabras, al «terror de Estado» que reina en la ciudad.

El cantante de Born in the USA, feroz crítico del presidente estadounidense, compara en su canción al ICE con «el ejército privado del rey Trump», cuyos miembros llevan «botas de ocupantes». «Dedico esto a los habitantes de Minneapolis, a los habitantes de Minnesota y a los habitantes de nuestro hermoso país, los Estados Unidos de América», dijo al público.