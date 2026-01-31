Minsal confirma detección de mosquito transmisor de dengue en Santiago y mantiene medidas de vigilancia

El Ministerio de Salud entregó recomendaciones a la población para disminuir la reproducción del vector Aedes aegypti, reconocido internacionalmente como vector transmisor de dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla.

Hay que recordar que el jueves pasado se confirmó por parte del ISP la presencia del mosquito en las bodegas del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de la RM, que se suma Arica, Tarapacá y Valparaíso (Los Andes).

La materia se abordó en el punto informativo este viernes de la Campaña de Verano 2026, donde participó la jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Minsal, Ester Aylwin; la jefa de la Oficina de Zoonosis y Control de Vectores, Bárbara Hott; y el Jefe del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Jorge Pacheco, abordaron esta y otras temáticas de interés sanitario en temporada estival.

“El control comunitario es esencial. Una sola hembra puede poner hasta 1.500 huevos en su vida, por lo que el control de cada criadero es fundamental”, afirmó Bárbara Hott, jefa de la Oficina de Zoonosis y Control de Vectores.

Medidas Preventivas Fundamentales

La medida más importante es eliminar recipientes con agua estancada en los hogares y patios, de allí que la participación ciudadana es clave para evitar la propagación del vector. “A este mosquito le gusta vivir con nosotros, dentro de las viviendas”, explicó Hott, agregando que “la fumigación es transitoria y no es suficiente si se mantienen los criaderos”.

Es importante recordar que el ciclo del mosquito es rápido, de 7 a 14 días desde que nace el huevo hasta adulto en época de calor. Los huevos se adhieren a las paredes de los recipientes, por lo que solo cambiar el agua no es suficiente, se debe limpiar el recipiente.

Acciones que TODA PERSONA debe realizar en su hogar

Eliminar recipientes sin uso que puedan acumular agua: latas, botellas, neumáticos y objetos en desuso.

Tapar herméticamente todos los recipientes que contengan agua para consumo o riego.

Cambiar el agua cada 2-3 días en floreros, bebederos de mascotas y otros recipientes, limpiando las paredes del recipiente donde se adhieren los huevos.

Dar vuelta baldes, maceteros y objetos que puedan acumular agua de lluvia, especialmente antes de precipitaciones.

Limpiar canaletas y desagües regularmente para evitar acumulación de agua

En los cementerios: cambiar agua de floreros frecuentemente

Hallazgo en el aeropuerto

Las autoridades sanitarias destacaron la importancia del Programa de Vigilancia. En esa línea Hott explicó que el hallazgo “lo realizó un funcionario capacitado”. Por ello, las autoridades solicitan a la ciudadanía informar inmediatamente a la Seremi de Salud si detectan mosquitos sospechosos. “Estamos todos juntos haciendo la vigilancia, no solo salud”, señaló.

En tanto, la doctora Ester Aylwin, jefa de la División de Emergencias Sanitarias, destacó que este hallazgo representa “un reconocimiento al trabajo incansable” del programa nacional de vigilancia, que logró identificar un mosquito más pequeño que una lenteja en un terreno de más de 1.000 hectáreas.

Agregó que “Chile mantiene una situación favorable: hasta la semana 3 del año se han registrado solo casos importados (1 caso de dengue y 2 de chikungunya), sin ningún caso de transmisión autóctona. En 10 años de presencia del vector en el continente, Chile no ha presentado casos de transmisión local.

Recomendaciones para viajeros

Para quienes viajen a países con circulación de estas enfermedades:

Usar repelente según recomendaciones del fabricante, idealmente adquirido en el país de destino

Vestir manga larga y pantalones largos al amanecer y atardecer, horarios en que el mosquito se alimenta

Vacunarse contra fiebre amarilla al menos 10 días antes del viaje si el destino lo requiere

Al regreso, si presenta fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor muscular o articular, sarpullido o náuseas en un plazo de 4 a 10 días, consultar inmediatamente en un centro médico e informar sobre el viaje.

Actualmente, el vector Aedes aegypti tiene presencia en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Valparaíso y, desde el jueves pasado, se confirma en la Región Metropolitana. El Ministerio de Salud mantiene una alerta sanitaria vigente desde el 2023, la que se ha ido prorrogando, desde la región de Arica hasta Los Ríos.

Síntomas de alerta

Se debe consultar de inmediato a un centro asistencial ante: fiebre alta de inicio brusco, dolor muscular y articular intenso, dolor retroocular, sarpullido y malestar general. En caso de dengue, pueden aparecer signos de alarma como dolor abdominal persistente, vómitos frecuentes y sangrado de mucosas.

Para consultas: Salud Responde 600 360 7777 (disponible 24/7)

Imagen de portada: minsal.cl