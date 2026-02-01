Antonia Muñoz: “La salida de Maduro fue el colapso de un sistema que traicionó la Constitución y perdió la soberanía”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la ex gobernadora del estado Portuguesa y ex integrante de la Asamblea Constituyente de 1999, Antonia Muñoz —chavista crítica y opositora al gobierno de Nicolás Maduro— ofreció un diagnóstico severo y doloroso del colapso político, económico e institucional de Venezuela. Su análisis abordó tanto la ruptura del proyecto bolivariano original como el escenario abierto tras la salida forzada del mandatario, un hecho que, a su juicio, no resolvió la crisis, sino que dejó al desnudo su profundidad.

Muñoz habló desde un lugar poco habitual en el debate venezolano: el de quienes creyeron, participaron y ayudaron a construir el proceso bolivariano, pero se opusieron abiertamente a la deriva autoritaria del gobierno. “Yo pertenecí al proyecto chavista, creí en ese proyecto y sigo creyendo en el país que está plasmado en la Constitución de 1999”, afirmó de entrada. Sin embargo, marcó un quiebre claro: “Desde 2016 me alejé definitivamente del partido que ayudé a fundar”.

Su relato no fue el de una opositora tradicional, sino el de una ex dirigente que denunció una traición a las bases del chavismo. “A mí me gusta llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, independientemente de quién lo haga”, subrayó, dejando claro que su crítica no fue ideológica, sino política y ética.

El cierre de la crítica, el agotamiento social y el camino hacia la caída

Para Muñoz, la salida de Maduro no puede entenderse sin observar el proceso previo de cierre del debate interno y desgaste social. “Cada día se fue restringiendo más la posibilidad de opinar, primero dentro del chavismo y luego hacia afuera”, afirmó. Ese proceso, sostuvo, terminó por asfixiar cualquier posibilidad de corrección democrática.

Relató incluso su salida de un programa radial para evitar represalias contra la emisora. “Sabía que si seguía, le iban a cerrar la radio”, recordó. Ese episodio, explicó, reflejó el clima de miedo y autocensura que se instaló progresivamente en el país.

A ese escenario político se sumó el colapso económico. Muñoz reconoció factores externos, como la caída del precio del petróleo desde 2014 y las sanciones estadounidenses, pero fue categórica al identificar responsabilidades internas. “El problema de Venezuela no es la falta de recursos, es el mal manejo y la impunidad”, sostuvo.

En esa línea, recordó que el país depende en un 94% de los ingresos petroleros y cuestionó el contraste entre el empobrecimiento generalizado y el enriquecimiento de la élite gobernante. “¿Cómo es posible que todo el pueblo esté pobre y los que gobiernan estén ricos?”, reflexionó. Para ella, esa contradicción fue una de las principales causas del quiebre de legitimidad del gobierno.

Elecciones sin números, ruptura democrática y el punto de no retorno

Sobre las elecciones presidenciales de 2024, Muñoz sostuvo una convicción tajante: “Estoy absolutamente segura de que Nicolás Maduro no ganó”. Argumentó que el Consejo Nacional Electoral rompió con una tradición histórica al no publicar los resultados desagregados por región y municipio.

En contraste, destacó que la oposición presentó actas que nunca fueron refutadas por las autoridades. “Si eran falsas, lo habrían probado”, afirmó. Para la ex gobernadora, la negativa a transparentar los resultados y a reconocer la derrota fue el punto de no retorno. “Ahí se terminaron de quitar la careta”, sostuvo.

Las protestas posteriores y la represión consolidaron, según su visión, un escenario de terror estatal. “Condenar a 30 años de prisión a una médica por un WhatsApp es para aterrorizar a toda la sociedad”, denunció. Ese clima de miedo, agregó, terminó de cerrar cualquier salida política interna y dejó al país al borde de un desenlace extremo.

La salida de Maduro, la intervención extranjera y la soberanía en disputa

Muñoz reconoció que amplios sectores de la población celebraron la salida de Maduro, incluso cuando esta se produjo bajo una intervención directa de Estados Unidos. “La gente estaba tan desesperada que no le dio peso al tema de la soberanía”, explicó, recordando que más de una cuarta parte de los venezolanos vive fuera del país.

Sin embargo, expresó una profunda incomodidad frente a ese escenario. “No me gusta que ningún país venga a subyugarnos, ni Cuba, ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia”, afirmó. Para ella, la extracción del mandatario fue la evidencia de una pérdida previa de control interno. “Que un presidente salga así demuestra hasta qué punto se degradaron las instituciones”, sostuvo.

Advirtió además sobre cambios legales recientes que, a su juicio, comprometieron aún más el control nacional de los recursos estratégicos. “Se está perdiendo la soberanía total sobre los hidrocarburos”, alertó, subrayando que la salida de Maduro no significó automáticamente una recuperación de la autonomía del país.

Instituciones capturadas y un futuro sin garantías

Muñoz describió un país sin contrapesos reales. “En Venezuela hoy solo existe un poder: el Ejecutivo. El Legislativo, el Judicial, el Electoral y el Ciudadano están subordinados”, afirmó. En ese contexto, se mostró escéptica frente a la posibilidad de nuevas elecciones sin una reforma profunda del sistema. “¿Cómo se puede votar con el mismo Consejo Nacional Electoral que se robó las elecciones y el mismo Tribunal Supremo de Justicia que las avaló?”, preguntó.

A casi un mes de la salida de Maduro, su balance fue desolador. “La gente está igual o peor económicamente, sin libertad y con miedo”, sostuvo. La esperanza inicial, dijo, fue apenas una “alegría tísica”, breve y engañosa, que no se tradujo en cambios concretos en la vida cotidiana.

Pese al diagnóstico crítico, Muñoz insistió en un punto irrenunciable: la vigencia de la Constitución de 1999, de la cual fue coautora. “Lo primero es cumplir las reglas. Un país que no obedece normas no puede funcionar”, afirmó.

Para ella, la principal lección que dejó la salida de Maduro fue precisamente esa. “Cuando se traicionan las reglas, tarde o temprano el poder se derrumba”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que el costo de ese derrumbe no lo paga solo quien gobierna, sino toda la sociedad.

“Yo sigo creyendo en la Constitución del 99”, concluyó. “Pero una Constitución sin voluntad política es solo un papel”. Su testimonio, cargado de autocrítica y dolor, interpela tanto al chavismo como a la oposición y deja una advertencia clara: sin instituciones independientes, sin respeto al voto y sin soberanía real, cualquier transición seguirá siendo frágil y reversible.