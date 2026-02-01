Autoridades declaran "Estado de Catástrofe" en Maipú tras temporal: inician catastro de viviendas y plan de vacunación

En un punto de prensa conjunto comunal, las autoridades regionales y locales entregaron un balance crítico sobre la situación en la Región Metropolitana, poniendo especial énfasis en la “tragedia” que vive Maipú y los desprendimientos de tierra en el sector oriente.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, describió un escenario desolador en el sector poniente y el eje de Camino a Melipilla. Según el edil, el fenómeno fue tan repentino que familias que compartían una tarde normal de verano perdieron la totalidad de sus bienes en menos de media hora.

“Esto es lo más parecido a un incendio, a un terremoto o un tsunami. Son barrios completos que lo perdieron todo en cosa de minutos. Vimos al menos 150 departamentos con pérdida total de bienes materiales, donde el agua entró con más de un metro y medio de profundidad”, sentenció Vodanovic.

El jefe comunal anunció que el despliegue municipal se centrará hoy en la aplicación de la ficha FIBE para cuantificar los daños y gestionar bonos de apoyo del gobierno central. Además, fue enfático en la falta de infraestructura: “Maipú se planificó con criterios de desigualdad. Falta una red de colectores en el sector poniente y el eje Melipilla; es una discriminación brutal contra la pobreza que no vemos en otras comunas”.

Gobierno central: Vacunación y apoyo interinstitucional

El delegado presidencial, Andrés Hidalgo, informó que desde las 02:30 de la mañana se constituyó el COGRID regional para coordinar la respuesta estatal. Una de las medidas más urgentes, además de la limpieza con camiones hidrojet, será un operativo sanitario preventivo.

“El Ministerio de Salud va a iniciar un proceso de vacunación porque tuvimos aguas que se juntaron e incluyeron aguas servidas. Hay que prevenir brotes de hepatitis A y otras enfermedades”, señaló el delegado.

Hidalgo confirmó que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ya tiene maquinaria en terreno evaluando la respuesta de los canales y colectores, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social lidera el levantamiento de información para canalizar la ayuda económica.

Senapred: “No hay sistema que resista 17 mm en media hora”

Por su parte, el director regional de Senapred, Miguel Muñoz, explicó la naturaleza “errática” del núcleo frío que afectó a la capital. Muñoz detalló que, aunque el pronóstico inicial apuntaba a la cordillera, el núcleo se posicionó sobre el valle con una intensidad inusual.

“En 45 minutos cayeron 17,4 milímetros. No hay sistema de evacuación de aguas lluvias que resista esa cantidad de agua en ese tiempo”, aclaró Muñoz.

Respecto al sector oriente, el director actualizó la situación. En la comuna de Lo Barnechea, el fenómeno meteorológico provocó la activación de las quebradas Ñilhue y Huallalolén, lo que generó el corte de rutas en la zona cordillerana. De acuerdo con el reporte oficial, el aislamiento vial en el Camino a Farellones está próximo a solucionarse gracias a la intervención de maquinaria pesada, destacando que en este punto no se han registrado daños a viviendas, limitándose el problema únicamente a la conectividad.

Por otro lado, en Las Condes, la situación fue más compleja debido a una remoción en masa en el sector de San Carlos de Apoquindo. Este aluvión, compuesto por rocas, ramas y sedimento, afectó directamente a 12 viviendas; sin embargo, las autoridades aclararon que el material se concentró en los patios y perímetros, sin lograr ingresar al interior de los domicilios. Ante la persistencia de estas condiciones, el director de Senapred, Miguel Muñoz, lanzó una advertencia urgente a la población para evitar cualquier tipo de trekking o excursiones durante la jornada. La isoterma se mantiene elevada, lo que significa que aún existe un riesgo latente de nuevas activaciones de quebradas en toda la precordillera.