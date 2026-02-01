Balance del temporal en la RM: Maipú bajo el agua y emergencias activas en el sector oriente

Tras una noche de intensas precipitaciones y tormentas eléctricas, la Región Metropolitana despierta este domingo intentando normalizar una situación que superó todas las proyecciones técnicas. El fenómeno, caracterizado por una alta concentración de agua en corto tiempo y una isoterma elevada, ha dejado tras de sí un rastro de inundaciones, deslizamientos y miles de hogares sin energía.

De acuerdo al último balance entregado por el director regional de Senapred, Miguel Muñoz, la comuna de Maipú es la más afectada de toda la región. Un núcleo frío en altura descargó aproximadamente 17,4 milímetros de agua en solo una hora y media, colapsando cualquier sistema de evacuación.

“Hemos tenido más de 300 viviendas anegadas e inundadas. No hay sistema de aguas lluvias que pueda resistir tal cantidad de agua en tan poco tiempo”, explicó Muñoz.

Los puntos más críticos se concentraron en el sector poniente, específicamente en la intersección de Tres Poniente con Camino a Melipilla, Los Conquistadores y diversos tramos de Américo Vespucio. El desborde momentáneo del canal Santa Marta agravó la situación, cubriendo por completo las calzadas y afectando el ingreso a zonas como Ciudad Satélite.

Crisis en el sector oriente: Desbordes y remoción de masa

En Las Condes, la situación fue calificada como “mucho más fuerte de lo esperado” por la alcaldesa Catalina San Martín. El desborde de un canal en San Carlos de Apoquindo arrastró sedimentos, ramas y piedras, colapsando la calle Francisco Bulnes Correa y anegando cerca de 21 viviendas. La edil explicó que los incendios forestales de fines del año pasado en la precordillera dejaron el suelo inestable, facilitando el arrastre de material hacia las zonas residenciales.

Por su parte, en Lo Barnechea, la activación de las quebradas Ñilhue y Huallalolén provocó un deslizamiento en el kilómetro 5,5 del Camino a Farellones. La emergencia dejó a cerca de 20 personas aisladas en el sector de Puente Ñihue, donde equipos de Bomberos y maquinaria pesada del MOP trabajan desde la madrugada para restablecer la conectividad vial.

Impacto en servicios básicos

A las inundaciones se sumó la inestabilidad del sistema eléctrico. Durante el peak de la tormenta la noche del sábado, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que cerca de 26 mil clientes quedaron sin suministro en la región.

El impacto del temporal se sintió con especial fuerza en las zonas rurales y periféricas de la Región Metropolitana, donde las redes eléctricas sufrieron los embates del viento y la lluvia. Según los registros de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Padre Hurtado se alzó como la comuna más perjudicada, contabilizando 7.340 clientes que perdieron el suministro en medio de la tormenta. Una situación similar, aunque en menor escala, se vivió en El Monte, donde 4.103 hogares quedaron a oscuras, seguido muy de cerca por Calera de Tango, zona que registró cerca de 3.708 servicios interrumpidos. Estas cifras reflejan la vulnerabilidad de los sectores alejados del radio urbano central ante fenómenos climáticos de esta magnitud.

Las empresas distribuidoras mantienen brigadas desplegadas, mientras la SEC monitorea mediante un mapa interactivo la reposición del servicio, que ha sido dificultada por la caída de árboles y la persistencia de las condiciones climáticas en algunos sectores.