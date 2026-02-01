Conflicto por los SLEP: Alcaldes se enfrentan por gestión ante Kast tras reciente fortalecimiento legal del sistema

El futuro de la educación pública en Chile atraviesa un momento de máxima tensión institucional. Un duro intercambio entre alcaldes ha reabierto la fractura respecto al traspaso de establecimientos municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). La controversia surge en un contexto crítico: apenas hace 48 horas, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que precisamente busca fortalecer el Sistema de Educación Pública, introduciendo mejoras en la gobernanza, el financiamiento y la gestión de estos servicios.

La polémica escaló cuando el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, solicitó formalmente al presidente electo, José Antonio Kast, frenar el proceso de desmunicipalización. Esta gestión, realizada en nombre de la asociación, fue recibida como una “traición” por diversos jefes comunales que aseguran no haber sido consultados, rompiendo la neutralidad histórica del organismo.

Vodanovic y Toledo lideran la ofensiva

El malestar quedó en evidencia tras la difusión de un registro donde el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, encara a Alessandri tildándolo de “irresponsable” y acusándolo de actuar por intereses políticos personales por sobre el consenso municipal. A esta crítica se sumó con fuerza el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien advirtió que la conducción actual de la ACHM está empujando agendas de un solo sector político.

“Vemos con preocupación que la conducción actual reiteradamente empuja agendas propias de un sector político, sin consultar ni considerar la realidad de las distintas comunas”, fustigó Vodanovic a través de sus redes sociales.

En la misma línea, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, y el edil de Renca, Claudio Castro, defendieron la continuidad del proceso. Castro fue enfático al señalar que pausar los SLEP significa “renunciar al deber de fortalecer la educación para niños y niñas con una visión de Estado”, especialmente ahora que el marco legal ha sido reforzado por el Congreso para corregir las deficiencias del sistema.

La postura del gobierno entrante y la nueva ley

El debate se produce mientras la nueva normativa de fortalecimiento de los SLEP espera su promulgación, la cual establece criterios más estrictos para el traspaso y mayores facultades para el Ministerio de Educación en la supervisión de los servicios. Sin embargo, este avance legislativo choca con la postura de José Antonio Kast, quien ha manifestado su intención de analizar y eventualmente detener el avance de la desmunicipalización hasta no tener certezas de sus resultados.

En contraste con el bloque que defiende el sistema, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, planteó matices, sugiriendo que comunas con mayor capacidad financiera deberían tener la opción de evaluar alternativas al sistema SLEP. Esta postura refuerza la incertidumbre sobre cómo convivirá la nueva ley aprobada con la agenda del gobierno que asumirá en marzo, la cual parece inclinarse por una pausa en la reforma educacional más importante de la última década.