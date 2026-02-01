“Coreografías minerales”: exposición de la artista visual Alejandra Prieto en el Bodegón Cultural Los Vilos

“Coreografías minerales”, de la artista visual Alejandra Prieto, propone una reflexión en torno a la materialidad química que compone tanto el entorno como el propio cuerpo humano. Las esculturas exhibidas —dos figuras humanas, tres agaves y una máscara de carbón— están realizadas a partir de minerales y resinas como carbón, pirita, mármol, cemento, fibra de vidrio y poliéster.

A su vez, el video presente en la exposición, registrado en el Salar de Uyuni, toma el litio como eje central, incorporando una dimensión territorial y geopolítica a la investigación material de la artista.

En esta exposición, las piezas configuran una constelación de formas humanas y no humanas que invitan a reconsiderar nuestra condición mineral, poniendo en tensión las fronteras entre cuerpo, materia y paisaje. A través de estos cruces, la muestra abre preguntas sobre las posibilidades de establecer relaciones materiales más conscientes, críticas y emancipadoras en el contexto contemporáneo.

“Coreografías minerales” se inauguró el pasado 10 de enero en el Bodegón Cultural Los Vilos y la exposición estará abierta al público hasta el próximo 28 de marzo.

Alejandra Prieto (Santiago de Chile, 1980) es licenciada en Artes de la Universidad Católica de Chile y Magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile. Ha realizado exposiciones individuales en espacios como Galería Gabriela Mistral, Proyecto Fachada – Sala de Arte Público Siqueiros (Ciudad de México), Y Gallery (Nueva York), Galería Die Ecke, Sala Arte CCU, Sagrada Mercancía y Galería Madre, entre otros.

La artista, de manera colectiva, ha participado en importantes instancias internacionales como la XI Bienal de La Habana, la VII Bienal del Mercosur en Porto Alegre, Palais de Tokyo en París, Saatchi Gallery en Londres, Paul Kasmin Gallery en Nueva York, NC-Arte en Bogotá, MAC USP en São Paulo, National Museum of Women in the Arts en Washington D.C. y Färgfabriken en Estocolmo. Asimismo, ha sido parte de residencias artísticas en Art OMI, La Tallera, URRA, ISCP y LARA – Latin American Roaming Art.

El Bodegón Cultural Los Vilos es un Centro de Arte Contemporáneo ubicado en la localidad de Los Vilos (Elicura #135), Región de Coquimbo. Su misión “es promover el desarrollo de las personas y de la Provincia del Choapa a través de la cultura, las artes y el patrimonio, por medio de exposiciones de gran envergadura a nivel local y global, invitando a artistas internacionales por medio de nuestro programa de residencia a vincularse con el Valle de Choapa”.

Destacan que se reconocen como “parte de un territorio y queremos ser un espacio desde el cual se contribuye al desarrollo cultural de toda la provincia por medio de actividades gratuitas como talleres, mediaciones, conversatorios y presentaciones de danza, música y teatro. Creemos firmemente que el cultivo y difusión de la cultura y las artes constituyen un aporte significativo para el desarrollo social, por lo que constantemente potenciamos el Área Escuela que contiene un programa de educación no formal donde se realizan mediaciones artísticas para los estudiantes que nos visitan y una escuela de danza que imparte la técnica del Ballet”.