Daniel Núñez reconoce errores del PC en el gobierno y define postura frente a Kast

A pocas semanas de que concluya la administración del presidente Gabriel Boric, el senador Daniel Núñez realizó un ejercicio de autocrítica sobre el rol del Partido Comunista (PC) en el Ejecutivo. El parlamentario reconoció que la colectividad fue parte de un gobierno que enfrentó serias limitaciones y cometió errores, por lo que adelantó que el partido iniciará un proceso de reflexión interna profunda en los próximos meses para sacar conclusiones con calma sobre esta experiencia en el poder.

Núñez fue especialmente crítico con el manejo de la agenda legislativa, señalando que el Gobierno perdió el control frente a las mayorías de derecha en el Congreso. Como ejemplo, mencionó la tramitación de la Ley Naín-Retamal, la cual calificó como un proceso acelerado que impidió correcciones legales de fondo que a su juicio eran fundamentales. Asimismo, tildó de “saludo a la bandera” la presentación tardía del proyecto de negociación colectiva por ramas, acusando una falta de voluntad real para fortalecer a los sindicatos durante el mandato que ya termina.

Respecto al gobierno de José Antonio Kast, el senador Núñez delineó una postura que calificó como constructiva y dialogante. Aseguró que el PC no rechazará a priori las propuestas del nuevo Ejecutivo y que existe disposición para conversar, especialmente en materias de seguridad ciudadana y el combate a delitos específicos como la usura extorsiva. Sin embargo, marcó una línea roja en temas económicos y sociales, advirtiendo que no respaldarán la rebaja de tributos a grandes empresas ni intentos por revertir avances laborales como la ley de 40 horas o la indemnización por años de servicio.

Finalmente, el parlamentario se refirió al escenario de movilización social bajo la próxima administración. Fue enfático en que su colectividad no tiene el poder de decretar protestas, pero advirtió que un recorte fiscal drástico por parte de la administración Kast podría generar una respuesta ciudadana orgánica y espontánea. Para Núñez, si se restringe la gratuidad en la educación o se paralizan obras públicas, las personas ejercerán su legítimo derecho a manifestarse. En este nuevo ciclo, instó a la unidad de las fuerzas progresistas para evitar entregar espacios de poder estratégicos en el parlamento.