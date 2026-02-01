Fiscal Wittwer y el caso "Muñeca Bielorrusa": "Ángela Vivanco es la pieza clave de toda la estructura"

El caso conocido como la “Muñeca Bielorrusa” se ha consolidado como la investigación más trascendental en la carrera de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer. En una reciente entrevista con La Tercera, la persecutora fue tajante al definir el rol de la exmagistrada Ángela Vivanco en la trama de corrupción: “Sin ella no estaríamos hablando de esto, porque precisamente son sus fallos los que dan origen a todo”.

Desde que asumió la indagatoria en septiembre de 2024, el equipo de Wittwer detectó una mecánica sistemática de irregularidades vinculadas al consorcio Belaz Movitec. La fiscal explicó que el análisis financiero y procesal permitió establecer un patrón directo: cada resolución judicial sospechosa era precedida o seguida por un flujo de dinero.

Obstáculos y rescate de evidencia digital

La investigación ha enfrentado desafíos técnicos de alta complejidad, principalmente porque la mayoría de los imputados son abogados que conocían los métodos para eliminar rastros legales. Wittwer relató que gran parte de los dispositivos electrónicos incautados habían sido reseteados o borrados deliberadamente.

Para superar este bloqueo, el Ministerio Público debió recurrir a herramientas tecnológicas avanzadas que permitieron recuperar comunicaciones, georreferenciaciones y movimientos bancarios que hoy sustentan la causa. “Todo lo que requiere autorización judicial lo hacemos muy bien fundado”, señaló la fiscal, aludiendo a la delicada situación de solicitar órdenes a jueces que, en el pasado, fueron subalternos de los propios investigados.

Aristas políticas y colaboradores eficaces

El caso no se limita al ámbito judicial. Wittwer confirmó que mantiene abiertas líneas de investigación que involucran a figuras del Congreso, como los parlamentarios Matías Walker, Sergio Gahona y Cristián Araya, asegurando que estas aristas se indagarán con la misma acuciosidad que la trama principal.

Asimismo, destacó que la figura del “colaborador eficaz” ha sido fundamental. Imputados como Gabriel Silber, Sergio Yáber y Yamil Najle han entregado antecedentes bajo esta modalidad, aunque la fiscal advirtió que cualquier beneficio procesal está sujeto a la corroboración estricta de la información aportada.

La crisis de confianza en la justicia

Para la fiscal Wittwer, lo que está en juego trasciende las penas de cárcel. El foco principal es el daño a la fe pública y la confianza de la ciudadanía en los tribunales chilenos. Al calificar los hechos como de “máxima gravedad”, la persecutora enfatizó que la detención de Vivanco —a quien define como la figura más importante de la estructura criminal— era una medida necesaria para garantizar el éxito del proceso.

“Queremos que quede claro que este es un caso aislado, que hemos sido capaces de investigarlo y que merece el mayor reproche posible. Nadie está por sobre la ley”, concluyó.

La trama bielorrusa continúa su curso con múltiples frentes abiertos, convirtiéndose en el examen definitivo para la capacidad de autolimpieza y resiliencia del sistema judicial chileno frente al crimen de cuello blanco y la corrupción de alto nivel.