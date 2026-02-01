Jorge Inzulza y liberalización del suelo: "Es una acción más de libre mercado que de planificación estratégica”

A través de su futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el Gobierno de José Antonio Kast, ya ha adelantado sus directrices en materia económica. Quiroz ha hablado de destrabar la “maraña regulatoria”, una estrategia que también incluiría la desregulación del sector inmobiliario y la liberalización del suelo.

También en materia de vivienda y urbanismo, esta semana causaron polémica los dichos del futuro ministro de esa cartera, Iván Poduje, quien durante un seminario en la Universidad del Bío Bío, habló de un “activismo medioambiental” que ha interrumpido las obras de reconstrucción en la Región de Valparaíso. “No vamos a aceptar que las víctimas de la catástrofe pasen inviernos sin casa por un árbol protegido, un roedor protegido o un posible hallazgo arqueológico”, señaló Poduje.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de nuestra casa de estudios, Jorge Inzulza, se refirió a las propuestas del nuevo Gobierno y sobre los eventuales riesgos que podría traer la desregulación.

El arquitecto advirtió, en primer lugar, que son pocos los detalles que se han entregado desde el equipo económico de Kast y que el liberalizar el suelo y desregular el sector inmobiliario “es una consigna bien amplia”, sobre la que se necesita más información. Sin embargo, a partir de lo que sabe, Inzulza tiene una postura “de preocupación y de alerta”.

“Lo que uno entiende de desregularización o de liberar suelo son procesos que inmediatamente a uno le generan preocupación, porque tienen que ver con una acción más bien de libre mercado, que de una planificación estratégica”, afirmó.

El experto aseguró que “se habla, básicamente, de suelos que han estado subutilizados, sin un accionar en las últimas décadas, pero no deja de ser preocupante, porque para mí, el suelo, y lo veo como urbanista, tiene que ver con una conjunción de elementos”.

Inzulza remarcó que hay varios factores a considerar, como “el tejido social que está relacionado con ese suelo, quiénes viven en esos lugares” o la naturaleza del mismo, “porque ese suelo puede estar en áreas susceptibles a una amenaza natural”.

“Entonces, para mí el suelo es una conjunción de componentes socio-espaciales y liberarlo no es solamente una acción, sino que habría que primero entender bien, sistémicamente, qué significa, qué costos o qué problemas podría traer liberar ese suelo”, estimó.

El académico de la Universidad de Chile compartió las preocupaciones de otros especialistas en urbanismo, que han apuntado a que la liberalización podría llevar a una profundización en fenómenos ya conocidos en Chile, como la “verticalización”, a través de construcciones de gran altura, o la segregación espacial.

“Nosotros tenemos experiencia en Chile. Tenemos que recordar que tuvimos una Política Nacional de Desarrollo Urbano del año 1979, que si bien fue interesante en ciertos auges económicos, de desarrollo del país, también han acarreado muchos problemas como bolsones extremos de riqueza-pobreza. De alguna forma, hemos generado distintos tipos de ciudades. Se ha transferido a grupos a lugares donde la gente tiene mejores recursos, mejor equipamiento y hay otros lugares que son más precarios”, comentó.

A juicio de Inzulza, agilizar los permisos regulatorios puede ser “interesante”, pero al mismo tiempo, no se puede ignorar que existen por una razón y que son resultados de décadas de discusión.

“Sabemos que son procesos lentos, pero también por otro lado tratan de ser resguardos. Hay que entender la naturaleza sísmica o entender el arraigo que tiene el suelo con cierto grupo de personas. Si no entendemos esos elementos, si esos componentes no están en este proceso, pueden ser procesos completamente contradictorios y pueden terminar generando aún más bolsones de segmentación de la ciudad, que yo creo que son cosas que ya la hemos vivido, la hemos estudiado por años y justamente, no nos gustaría repetir esos patrones”, dijo.

¿Disminuirá el precio de las viviendas?

La liberalización del suelo también ha sido planteada como una manera de disminuir el precio de las viviendas y facilitar a las familias el acceso a esos bienes. Para Jorge Inzulza, no está claro que inmediatamente se vaya a generar “un efecto positivo en el precio del suelo y las viviendas”.

“Lamentable, el liberar suelo no lo puedo entender bajo la lógica de una planificación estratégica, sino que más bien lo entiendo como procesos complejos, en que pueden terminar especulando mucho con el desarrollo inmobiliario, en que puede terminar especulándose mucho con los precios de suelo. Con los elementos que están hasta ahora, nos podemos imaginar todo tipo de efectos, como verticalización, turistificación, sobrecarga en el espacio público, falta de infraestructura, desbalance en el equipamiento urbano, que obviamente no son procesos auspiciosos”, opinó.

Por otra parte, requerido sobre si es realmente necesario desregular, el arquitecto consideró que hay otros temas sobre los que se debería actuar primero, como el crecimiento de las ciudades a través de vivienda informal.

“Yo creo que Chile tiene muchos desafíos. El poder revisitar, si se puede decir de esa manera: ¿Cómo nosotros como chilenos y chilenas estamos viviendo? ¿En qué lugar estamos viviendo? ¿Cuáles son los lugares más riesgosos? ¿Por qué tenemos conflictos interculturales? Esos para mí son problemas prioritarios, por ejemplo, para una cartera de un futuro ministerio de Vivienda y Urbanismo o de otras carteras como Hacienda u Obras públicas. Para mí, esas son agendas que son prioritarias y el tema de la desregulación del suelo, liberar suelo, va de la mano con análisis previo”, estimó.

A todo lo anterior, Inzulza agregó otro elemento de análisis, y es que se está ad portas de la publicación de una nueva versión de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. De acuerdo al especialista, está será “una nueva hoja de ruta” para el desarrollo urbano y por tratarse de una política de Estado, deberá ser implementada por el próximo gobierno.

“Es muy importante lo que debería ser esta política, porque viene con acciones concretas que tienen que ver, justamente, con resguardar territorio, con cuidar el medio ambiente, con discutir sobre sostenibilidad, con tener una actitud más resiliente. Todo esto que viene en materia de política pública tiene que ver justamente con un mejor conocimiento de los territorios donde estamos viviendo y creo que desregular y liberar van por un proceso contrario”, aseveró.