Universidad de Chile inició histórica renovación de su Clínica Odontológica

La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile (FOUCh) marca un hito en su historia institucional con la puesta en marcha del Proyecto de renovación total de sillones dentales en su Clínica Odontológica (COUCh). La iniciativa, que representa una inversión bruta de $926.361.892, busca elevar los estándares de bioseguridad, ergonomía y calidad asistencial, consolidando el rol público de la Casa de Bello en el ámbito de la Salud Oral.

El proceso, que se extendió desde noviembre de 2024 hasta la aprobación final por parte de la Contraloría General de la República, el 1 de diciembre de 2025, fue el resultado de una gestión administrativa de alta complejidad. Tras una licitación pública inicial declarada desierta, se procedió a un Trato Directo bajo la Ley de Universidades Estatales con la empresa EHL SPA, la que dispone de un plazo de 120 días para la instalación y puesta en marcha total del equipamiento.

Durante una visita a las instalaciones, el pasado 23 de enero de 2026, el Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional (VAEGI), Prof. Sergio Olavarrieta Soto, expresó su satisfacción por el avance de las obras, calificándolas de “espectacular, estoy muy contento. Se ven buenos equipos, que impactarán fuertemente la acción de aprendizaje para las y los estudiantes, ante los desafíos de la enseñanza, y además, para la atención de los propios pacientes. Se trata de un Proyecto que se debía ejecutar, por lo que me alegro que se esté implementando y que haya pacientes que ya están siendo atendidos en la Clínica, con estos nuevos equipos”.

El Vicerrector Olavarrieta destacó el valor estratégico de la profesión odontológica y el compromiso de la institución con la comunidad, “la Salud Pública y con la zona norte, a través del Hospital Clínico, pero también a través de la Clínica Odontológica. La idea es ir empujando la Salud, mejorándola, no sólo en Atención Primaria, sino en casos más complejos como Geriatría. El desafío a futuro es también verlo en Posgrado y la formación de Especialistas, teniendo la mejor tecnología para ello”.

Gestión colaborativa y excelencia en la formación clínica

La ejecución de este Proyecto involucró un esfuerzo coordinado entre diversas unidades de la Universidad de Chile, considerando el Decanato, Vicedecanato, la Dirección Económica y Administrativa, la Dirección Clínica, y las Unidades Jurídica y de Abastecimiento. La sinergia permitió transitar, con éxito, desde un modelo de leasing hacia la adquisición en propiedad de los cerca de 150 equipos, garantizando la sostenibilidad financiera de la FOUCh.

Para la Dra. Daniela Córdova Rodríguez, Directora de la Clínica Odontológica Universidad de Chile (COUCh), este recambio impacta directamente en el corazón del quehacer universitario, “contar con equipamiento clínico actualizado, mejora significativamente las condiciones de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes pueden formarse en un entorno alineado con los estándares actuales de la práctica profesional, fortaleciendo competencias clínicas, ergonómicas y de seguridad del paciente. Para los académicos, permite desarrollar la Docencia en condiciones adecuadas, seguras y eficientes”.

Asimismo, la Directora COUCh enfatizó que los pacientes recibirán una atención más confortable y con un mejor control de patología, con bioseguridad, eficiencia y dignidad. “Este Proyecto marca un antes y un después, nos permite mirar el futuro con mayor solidez, fortalecer nuestro rol público y seguir avanzando en la construcción de una Clínica Odontológica moderna y al servicio de la comunidad”, añadió la Dra. Córdova, agradeciendo la paciencia y el compromiso de funcionarios y estudiantes durante el proceso de implementación.

Desde la perspectiva legal y administrativa, Ingrid Reyes, abogada de la Unidad Jurídica de la Facultad de Odontología UCHILE, subrayó la relevancia del respaldo normativo. “Uno de los principales logros fue asegurar el pleno respaldo jurídico, a través del control de legalidad de la Contraloría Universitaria y la toma de razón de la Contraloría Regional Metropolitana. El proyecto evidenció que es posible abordar procesos de compra complejos y de alto costo ajustados estrictamente a la normativa”, explicó.

Finalmente, Ingrid Reyes destacó que el éxito del proceso, radicó en la vinculación con el nivel central de la Universidad, “el desarrollo fue posible gracias al acompañamiento permanente de la Contraloría Universitaria y la VAEGI. El trabajo colaborativo es un factor decisivo para concretar proyectos de gran envergadura, garantizando transparencia y eficiencia en nuestra misión educativa”.