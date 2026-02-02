Bukele pone a Chile en su agenda internacional para cooperación en seguridad

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que planea realizar próximamente una visita oficial a Chile con el objetivo de profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad, luego de una reunión con el presidente electo, José Antonio Kast, celebrada en San Salvador. Lo anterior, como parte de los anunciados esfuerzos de ambos mandatarios por compartir experiencias y estrategias para enfrentar el crimen organizado y fortalecer sus respectivos sistemas penitenciarios.

Bukele explicó que su intención es ayudar a Chile a adaptar lo que considera “buenas prácticas” de seguridad y control carcelario aplicadas en El Salvador, país que, según él, logró pasar de ser uno de los más peligrosos de la región a uno de los más seguros. Si bien aún no hay una fecha confirmada para el viaje, Bukele señaló que podría coincidir con la investidura presidencial prevista para el 11 de marzo.

Durante el encuentro, el mandatario salvadoreño resaltó las medidas adoptadas por su gobierno, que han incluido la implementación del llamado “método Bukele” para combatir pandillas y estructuras criminales, un enfoque que también ha generado críticas de organismos internacionales de derechos humanos por la severidad de las medidas y la situación de los centros penitenciarios.

Kast, por su parte, agradeció la hospitalidad de Bukele y destacó el interés de su futura administración por intercambiar experiencias en seguridad pública. En esa misla línea, valoró las medidas que permiten aislar a las organizaciones criminales y reconoció el desafío que representa la inseguridad para los sectores más vulnerables de Chile, reafirmando la importancia de estudiar políticas eficaces para enfrentar estos fenómenos.

El anuncio ocurre en un contexto en que Kast ha puesto un fuerte énfasis en la seguridad como eje de su agenda para enfrentar el crimen organizado, tras una gira que incluyó visitas a centros penitenciarios y encuentros con Bukele. El interés por el sistema salvadoreño se centra especialmente en conocer modelos de gestión carcelaria y estrategias de reinserción social que puedan adaptarse al contexto chileno.

La posible visita de Bukele a Chile fue bien recibida por sectores políticos que ven con interés el fortalecimiento de vínculos bilaterales en seguridad, pero también ha generado debate en medios y análisis políticos sobre los límites y adaptaciones que estas experiencias requieren ante las diferencias sociales y jurídicas entre los dos países.