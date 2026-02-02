Catástrofe en la República Democrática del Congo: se registran más de 400 muertos en el peor desastre minero en 60 años

La República Democrática del Congo vive el peor desastre minero de las últimas cinco décadas, luego del derrumbe de una explotación de coltán en la provincia de Kivu del Norte, que dejó más de 400 personas fallecidas. El accidente ocurrió el jueves pasado en la jefatura de Mupfuni Kibabi, en una zona actualmente controlada por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), donde las labores de rescate continúan en condiciones extremadamente precarias.

De acuerdo con el medio Naiz:eu, el presidente de la sociedad civil de Masisi, Telesphore Nitendike, confirmó la magnitud de la tragedia y advirtió que las víctimas incluyen tanto a mineros artesanales como a comerciantes. “Ya superamos los 400 muertos, provenientes no solo de Masisi, sino también de territorios aledaños e incluso de países vecinos que vienen a trabajar aquí. Por lo tanto, la tragedia es enorme”, señaló.

Nitendike también alertó sobre las serias dificultades para enfrentar la emergencia debido a la falta de recursos. “Estamos avanzando con las operaciones de búsqueda y rescate poco a poco con los recursos disponibles. Así, es difícil”, afirmó, agregando que familiares de las víctimas llegan desde distintos lugares para buscar a sus seres queridos “sin recursos ni equipo”.

Ante la magnitud del desastre, el dirigente hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para asistir en la gestión de la crisis humanitaria. “La comunidad internacional debe ayudarnos, ya que estos cuerpos necesitan ser enterrados para prevenir la propagación de enfermedades”, sostuvo.

Desde el Gobierno congoleño, en tanto, se expresó el pésame a las familias afectadas y se denunció un “sistema organizado de saqueo y explotación ilegal” de los recursos naturales por parte del M23. Las autoridades recordaron que la zona había sido clasificada como “roja”, lo que prohíbe toda actividad minera, y afirmaron que las excavaciones realizadas violaban abiertamente la ley y las normas básicas de seguridad.

Por su parte, la Alianza Río Congo–Movimiento 23 de Marzo (AFC/M23) rechazó las acusaciones y acusó al Ejecutivo de politizar la tragedia, atribuyendo el colapso a “condiciones climáticas excepcionales”. Más allá de las responsabilidades, el derrumbe ya es considerado el peor desastre minero a nivel mundial desde 1963, cuando una explosión en la mina Mitsui Miike, en Japón, dejó 458 muertos, ubicando lo ocurrido en Kivu del Norte entre las tragedias más graves de la historia minera reciente.