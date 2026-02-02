Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 10 de Mayo de 2026


Cristóbal Baeza se convierte en el campeón de la Vuelta a San Juan 2026

"Fue un día soñado, salió todo perfecto. Este triunfo es el resultado de mucho trabajo y del apoyo de todo el equipo" destaca el ciclista nacional desde Argentina.

"Fue un día soñado, salió todo perfecto. Este triunfo es el resultado de mucho trabajo y del apoyo de todo el equipo" destaca el ciclista nacional desde Argentina.

Deportes

El ciclista nacional Cristóbal Baeza se coronó campeón de la Vuelta a San Juan 2026  (Argentina), una de las carreras más tradicionales del calendario sudamericano.

El pedalero oriundo de Temuco consiguió el título gracias a su gran regularidad en las nueve etapas de competencia y superó por apenas 22 segundos a su compatriota Cristóbal Ramírez.

Con esto, Baeza hizo historia, debido a que se convirtió en el primer chileno en ganar la Vuelta a San Juan desde Víctor Caro en 1983, por lo que puso fin a una sequía de más de cuatro décadas para el ciclismo nacional en tierras trasandinas.

Fue un día soñado, salió todo perfecto. Este triunfo es el resultado de mucho trabajo y del apoyo de todo el equipo”, reconoció el flamante ganador.

Consignar que antes de dedicarse de lleno al ciclismo, el nacional fue un destacado triatleta, deporte en el que alcanzó el octavo lugar en los Juegos Olímpicos Juveniles de Rosario 2018. Sin embargo, en agosto del año pasado decidió dejar el triatlón para enfocarse por completo en el ciclismo de ruta.

FOTO PORTADA: @vueltaasanjuan

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