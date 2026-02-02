Día de los Patrimonios en Verano debuta con alta participación en todo el país

Con actividades desplegadas en todas las regiones del país, el Día de los Patrimonios en Verano tuvo este sábado 31 de enero su primera edición, registrando una alta convocatoria de público y dejando un balance positivo por parte del Gobierno y de las autoridades culturales. La jornada contempló más de mil actividades simultáneas en espacios públicos y patrimoniales, convocando a miles de personas a lo largo del territorio nacional.

A través de un comunicado, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio informó que la iniciativa logró una amplia participación ciudadana en recorridos, talleres, exposiciones, muestras, pasacalles y diversas actividades culturales, las que fueron organizadas por instituciones públicas, privadas y comunitarias. Desde la cartera destacaron el carácter descentralizado de la jornada y su alcance nacional.

En el marco de la actividad, el presidente Gabriel Boric y la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, participaron en recorridos especiales en el Palacio de La Moneda, donde compartieron con los asistentes y valoraron la respuesta ciudadana a esta versión estival del Día de los Patrimonios.

Al evaluar la jornada, la ministra Arredondo señaló que la alta asistencia “da cuenta de que el Día de los Patrimonios es un espacio profundamente validado por la ciudadanía”, subrayando que en esta primera edición de verano se registraron más de mil actividades inscritas en todas las regiones del país, lo que, a su juicio, consolida esta iniciativa como “la fiesta cultural de Chile”.

Según cifras preliminares, el evento contó con actividades organizadas por cerca de 600 entidades, desplegadas en museos, bibliotecas, archivos, centros culturales, barrios patrimoniales y espacios públicos, fortaleciendo el acceso de la ciudadanía a la cultura y al patrimonio en distintos territorios.

Entre los recintos con mayor concurrencia destacó el Centro Cultural La Moneda, que en el año de su vigésimo aniversario recibió a más de 12 mil visitantes, mientras que la Cineteca Nacional de Chile convocó a más de 3 mil personas. En tanto, el Palacio de La Moneda registró más de 4 mil 200 visitas, y los museos nacionales duplicaron su público en comparación con el Día del Patrimonio de Niñas, Niños y Adolescentes 2025.