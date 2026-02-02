Dos años del megaincendio de Valparaíso: experto advierte rezagos en reconstrucción y Kast critica la ausencia del Estado

Cuando se cumplen dos años del megaincendio que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, las futuras autoridades a cargo del país, encabezadas por el presidente electo José Antonio Kast y el próximo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, visitaron a las familias damnificadas, y entregaron sus respectivos análisis acerca del proceso de reconstrucción.

En la instancia, el presidente electo adelantó “ciertos cambios de regulación urbana para poder avanzar” en la reconstrucción de las zonas afectadas, así como “cambios en temas presupuestarios para que nunca falten los recursos”. A su vez, cuestionó que “el Estado no solamente no ha llegado en algunas ocasiones con los materiales, sino que tampoco ha llegado con la ayuda psicosocial”.

Asimismo, no dejó pasar la oportunidad de mandar un mensaje al Gobierno, afirmando que “estamos todavía con una contingencia muy grave en el sur, espero que las autoridades que hoy día tienen que dirigir el país estén dedicadas a solucionar la contingencia”.

Por su parte, el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo descartó las cifras sobre el proceso de restauración. “No hay un 45% de avance. Nosotros tenemos 4 mil viviendas destruidas, tenemos solamente 430 viviendas entregadas. Eso es un 10% de avance”, cuestionó Poduje.

“Pero lo más grave, tenemos 1.700 familias sin subsidio, algunas de ellas calificadas como inhábiles, que es una cosa que no corresponde con una catástrofe”, prosiguió el arquitecto.

En su análisis, entregó una serie de lineamientos en las que trabajará una vez asuma la cartera. “Empezar a licitar las obras, porque como las familias no tienen subsidio, no han podido partir con sus casas”, empezó señalando.

“Ver todo el cinturón de seguridad que tenemos que abrir. En Villa Dulce el fuego entró desde la izquierda con una masa, pero también con pavesas y se propagó porque había matorrales, porque había quebradas que no habían limpiado. Tenemos que abrir las quebradas, tenemos que limpiar los matorrales, tenemos que habilitar rutas y calles nuevas y cortafuegos”, complementó Poduje.

Avances y deudas pendientes

Desde un prisma distinto, el balance muestra avances relevantes en lo administrativo pero rezagos en materialización de las obras. Así lo planteó en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile Jorge Larenas, Director del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Casa de Estudios, quien advirtió que el cierre del proceso aún está lejos.

Según explica Larenas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) enfrenta una complejidad estructural al operar “dos procesos paralelos”: por un lado, la identificación de la población objetivo y la tramitación burocrática de las ayudas, y por otro, la implementación efectiva de estas soluciones, que depende de múltiples coordinaciones sectoriales, gobiernos locales y actores privados.

En ese plano, reconoce que “en muchos ámbitos las metas están cumplidas: subsidios asignados, proyectos de vivienda calificados, obras urbanas con proyectos financiados”. Sin embargo, enfatizó que “en cuanto a obras terminadas estamos lejos de alcanzar las metas”.

En materia de coordinación institucional, el académico evalúa de forma relativamente positiva la relación entre el MINVU y los municipios, particularmente a través de las Direcciones de Obras Municipales.

“Llama la atención, eso sí, la ausencia o al menos la invisibilización del Gobierno Regional en el proceso de reconstrucción. Al respecto, un informe de la Contraloría General de la República de agosto del año pasado presentado ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, indica que de un total de 34 medidas implementadas, sólo 5 correspondían al GORE y se trata de medidas menores de acompañamiento. Sin duda que esto es una debilidad estructural asociada a los procesos de reconstrucción, donde las coordinaciones intersectoriales y entre los niveles central, regional y local, son fundamentales”, expuso Larenas.

Finalmente, planteó que los plazos y soluciones ofrecidas no logran responder plenamente a la magnitud de la emergencia. “Los procesos de reconstrucción superan las capacidades institucionales del MINVU que se ve tensionado entre cumplirá las metas sectoriales (en el contexto de esta administración, el Plan de Emergencia Habitacional) y las urgentes demandas derivadas de éste y otros desastres socionaturales”, sostuvo.

En ese contexto, sostiene que es necesario “volver a instalar en la agenda legislativa la discusión de una Ley que permita disponer de una institucionalidad especializada en los procesos de reconstrucción”, la cual, a su juicio, debiera radicarse en el Ministerio del Interior para dotarla de la capacidad de articular esfuerzos multisectoriales y multinivel.